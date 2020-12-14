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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم وزارة الدفاع علي وظائف القوات المسلحة 1442 والشروط المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط تقديم وزارة الدفاع علي وظائف القوات المسلحة 1442، التي يتمكن المواطنين السعوديين التسجيل في الوظائف العسكرية المتاحة للرجال، والتي تتطلب توافر بعض الشروط والمستندات من أجل إتمام عملية القبول، حيث أعلنت إدارة التجنيد بالقوات المسلحة مؤخراً عن بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في الشباب المتقدمين على وظائف القوات المسلحة والتي تأتي في مقدمتها الجنسية والتي يجب أن تكون جنسية سعودية، فيما يلي نقدم إليكم عبر موقعكم ثقفني أهم الشروط الواجب توافرها في المتقدمين كما نقدم لكم آلية ورابط التسجيل في وظائف القوات المسلحة للعام الجاري 1442ه.
رابط تقديم وزارة الدفاع علي وظائف القوات المسلحة 1442
أعلنت وزارة الدفاع أمس عند بدء عمليات القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية الجديدة والتي يتمكن من خلالها الراغبين في الالتحاق بالوظائف الجديدة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاصة وزارة الدفاع وتقديم طلب التسجيل والقبول وفقاً إلي الشروط والأحكام الجديدة الموضحة في الفقرة الثانية.
شروط تقديم وزارة الدفاع علي وظائف القوات المسلحة 1442
- يجب أن يكون المتقدم للوظائف العسكرية حسن السير والسمعة.
- يجب أن يكون المتقدم لا يعمل بأي جهة حكومية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام.
- يجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عام.
- يجب أن يكون المتقدم حاصل علي المؤهل العلمي المناسب للوظيفة المتقدم عليها.
- يجب أن يكون المتقدم لا يمتلك جنسية أخري غير الجنسية السعودية.
- يجب أن يكون المتقدم قد سبق له التعيين بالوظائف العسكرية من قبل وتم فصله منها.
- يجب أن يكون المتقدم غير متزوج أثناء إتمام عملية التقديم.
- يجب أن لا يقل طول المتقدم عن 160 سم، وان يكون وزنة متناسب مع طوله.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الفحوصات الطبية.
- يجب أن يجتاز المتقدم جميع الإختبارات النظرية والعملية.
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