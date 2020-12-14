نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 37 برنامج حساب المواطن عبر موقع ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع ثقفني كيفية تقديم اعتراض على الدفعة 37 حساب المواطن في حسابات المستفيدين منه، والذي تم صرفها في اليوم العاشر من شهر ديسمبر الحالي، والتي يحق لكل مستفيد من برنامج حساب المواطن الاعتراض عن الدفعة خلال 90 يوماً من صرفها والتي تتم من خلال الموقع الرسمي الخاص بالبرنامج.

اعتراض على الدفعة 37 حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع تويتر أنه تم إيداع مبلغ 12.8 مليار ريال سعودي في الحسابات البنكية الخاصة بالمواطنين، وأكد على المستفيدين الذين تضرروا من مبلغ الصرف أو لم يتمكنوا من صرف الدفعة، وهذا بسبب بعض الأسباب التي نوه عليها البرنامج من قبل والتي تتعلق بيانات أو لكونه غير مستحق الدعم، وأكد البرنامج أنه يمكن لكل المتضررين من الدفعة 37 الاعتراض عليها وسيتم النظر في طلب الاعتراض.

كيفية تقديم اعتراض حساب المواطن على الدفعة 37

من خلال بعض الخطوات البسيطة يمكن للمستفيدين من حساب المواطن المتضررين تقديم طلب اعتراض على الدفعة 37، ويتم تقديم الطلب كالتالي:

الدخول على موقع ca.gov.sa.

كتابة اسم المستخدم ويليه كلمة المرور.

الضغط على كلمة تسجيل.

الضغط على القائمة الرئيسية، اختيار الدفعات المتأخرة.

الضغط على تقديم الشكوى، وكتابة أسباب الاعتراض على الدفعة.

الضغط على تقديم الشكوى.

أرقام الاعتراض عن الدفعة 37

كما أتاح برنامج حساب المواطن خطوات تقديم طلب اعتراض على الدفعة 37 من خلال الموقع الرسمي الخاص به، أيضاً وفر بعض الأرقام التي يمكن الاتصال عليها مجاناً للاعتراض على رقم “19912” والذي يمكن للمواطنين الاتصال عليه في أيام العمل الرسمية بالمملكة من الأحد للخميس بداية من الساعة الثامنة في الصباح حتى العاشرة في المساء، وخلال يومي الأجازة الرسمية الجمعة والسبت بداية من الساعة الواحدة ظهراً حتى الحادية عشر مساءً.