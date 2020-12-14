نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف استعلام عن الاعفاء في السعودية والأوراق المطلوبة للحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف استعلام عن الاعفاء ، يعتبر بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية من أهم البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، الذي تأسس عام 1391 هجريا، كما أنه يقدم الكثير من الخدمات والقروض التي يحتاج لها المواطنين، مثل تمويل بنك التسليف الذي يقدم للأشخاص الغير قادرين أو محدودي الدخل من عمل مشاريع صغيرة لتصبح مصدر رزق لهم، كما يمكن للمواطنين في السعودية طلب إعفاء بنك التسليف لكن بعد توافر الشروط التي وضعها البنك، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على بنك التسليف استعلام عن الاعفاء والأوراق المطلوبة وشروط الحصول عليه، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

بنك التسليف استعلام عن الاعفاء

هي خدمة إلكترونية يقدمها البنك لتمكن المواطنين الغير قادرين ماديا على دفع باقي الأقساط الشهرية المستحقة للبنك في السعودية من الحصول على إعفاء بنك التسليف نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما أنه يقدم بنك التسليف خدمات كثيرة للمواطنين المستحقين للضمان الاجتماعي، وسوف نتعرف خلال السطور القليلة القادمة على شروط الإعفاء .

شروط إعفاء بنك التسليف السعودي

يجب أن يكون عمر العميل لا يقل عن خمسة وعشرون عاما ولا يزيد عن خمسه وخمسون عاما .

يجب أن تكون جنسية العميل خاصة بالدولة المقيم فيها .

أن يكون هدف العميل من التمويل هو ترميم منزلة، وأن يكون مر علية خمس سنوات أو أكثر .

يجب على العميل تقديم جميع البيانات والمستندات التي تثبت انه لا يمتلك عمل مناسب، وأنه غير قادر ماديا على دفع الأقساط الشهرية .

الأوراق المطلوبة للحصول على إعفاء بنك التسليف السعودي

يجب على العميل تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية، ويجب أن تكون البطاقة سارية .

يجب على العميل تقديم صورة البطاقة العائلية .

يجب على العميل تقديم نموذج الطلب الذي قام بتعبئته وطباعته على الموقع .

يجب على العميل تقديم تقرير طبي كامل عن حالته الصحية .

يجب على العميل تقديم تقرير فيه بيانات عن حالته المالية وراتبه الشهري .

يجب على العميل التوقيع على الأوراق برقم الهوية .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم الأوراق المطلوبة وشروط الحصول على الإعفاء من خلال الخدمة الذي يقدمها البنك إلكترونيا وهي بنك التسليف استعلام عن الاعفاء في السعودية .