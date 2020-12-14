نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل تقسيط بدون فوائد وكفيل بتمويل 60 ألف ريال لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل تقسيط بدون فوائد وكفيل هو تمويل بأقساط ميسرة شهرية تصل إلى خمس سنوات عند سداد تمويل الأسرة أو تمويل الزواج أو تمويل كنف على حسب رغبه كل عميل سعودي في المملكة العربية السعودية فأمتاز منتج آهل بالتقسيط الميسر حيث يعتبر بأنه قرض بدون فوائد وأرباح عند طلب التمويل فيهدف منتج آهل إلى مساعدة الأسر السعودية التي تتزايد عليهم مطالب المعيشة ويمنح منتج آهل المواطن السعودي العامل في الحكومة ذلك القرض بدون موافقة الكفيل بشرط تحقيق كافة الشروط الواجبة للحصول على التمويل ويعطي التمويل بمبلغ 60 ألف ريال سعودي عبر التقديم الإلكتروني من خلال رابط التقديم على برنامج منتج آهل التمويلي الميسر في كافة فروع المملكة العربية السعودية بفترة سداد ميسرة 60 شهراً مميزات تمويلات منتج آهل تقسيط بدون فوائد وكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة متوافقاً تمويلات منتج آهل مع أحكام الشريعة الإسلامية

منتج آهل يمنح تمويلات بفترة سداد ميسرة تصل إلى 60 شهراً

منتج آهل يعطي بالتقسيط الميسر قرض للأسرة وكنف والترميم بحد أقصي 60 ألف ريال سعودي

منتج آهل يمتاز بتوفير قرض بدون فوائد وبدون رسوم إضافية

قرض بدون موافقة الكفيل لكافة الموظفين في القطاع الحكومي السعودي شروط وضوابط تمويلات منتج آهل تقسيط بدون فوائد وكفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة سن العميل المطلوب في منتج آهل من 18 سنة إلى 55 سنة

70 سنة هو أقصى سن مطلوب في منتج آهل للمتقاعديين

تمويل منتج آهل متاح فقط للمواطنين السعوديين الجنسية

يتطلب منتج آهل التمويلي الميسر صافي راتب شهري يساوي 2000 ريال سعودي

يسمح الأقتراض حتى ستون ألف ريال سعودي عبر منتج آهل

يسمح الأقتراض بموافقة الكفيل أما العامل بالحكومة السعودية لا يحتاج لكفيل طبقاً لنموذج 105 عبر منتج آهل

لا يعطي منتح آهل للعميل الذي له مصادر تمويل أخرى أو يوجد له قروض تمويلية مستحقة أخرى

الأنتظام في سداد تمويلات منتج آهل بدون فوائد عليها

توفير الضمانات والمستندات المطلوبة للتمويل عبر منتج آهل بالتقسيط الميسر رابط التقديم وطريقة الحصول على قرض بدون فوائد من منتج آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في السعودية المواطن السعودي المتقدم لطلب تمويلات منتج آهل يقوم بالدخول علي الموقع الرسمي لدى منتج آهل في بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي المملكة

أختيار قرض مناسب للمواطن السعودي المتقدم سواء كان لتمويل الترميم أو تمويل كنف أو تمويل الأسرة أو تمويل الزواج عبر منتج آهل قروض ميسرة بدون فوائد وكفيل

تسجيل البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة وتوضيح الراتب الشهري للمقترض والمبلغ المطلوب

يتم الحصول على قرض آهل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة بعد توافق الشروط الواجبة للحصول عليه

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