نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك سامبا فتح حساب عبر الإنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك سامبا أو البنك السعودي الأمريكي هو بنك نشأ بقرار من الملك بضم مجموعة شركات تم تأسيسها بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وتم تأسيس البنك في القرن الماضي ويعتبر البنك من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية ويعتبر البنك بنكا إسلاميا حسب فتاوي المملكة العربية السعودية ويقوم البنك بتقديم العديد من الخدمات البنكية وتتميز بسهولة الإجراءات والحصول عليها ويعتبر بنك سامبا من أسهل البنوك في التعامل وقد ذكرنا العديد من الخدمات لبنك سامبا في مقالات سابقة وسنذكر في هذه المقالة كيفية إنشاء حساب عبر الإنترنت لبنك سامبا

فتح حساب بنك سامبا عبر الإنترنت

قم بالدخول على الموقع الرئيسي لبنك سامبا واختيار فتح حساب جديد

اضغط على خيار فتح حساب جديد وقم بملء الفراغات الموجودة في النموذج المقدم من البنك في الخانات الموضحة وتشمل تلك البيانات بيانات رئيسية ك الاسم والعنوان والبريد الإلكتروني الخاص بالعميل ورقم الجوال الخاص بالعميل

إذا كان العميل من المقيمين بالمملكة العربية السعودية ينبغي ان تكون بياناته مكتوبة بدقة بالغة بدون أي أخطاء وتسجيل المعلومات والبيانات الخاصة بالضرائب وغير ذلك من البيانات المطلوبة

قم بالضغط على خيار إرفاق المستندات ورفع الملفات المطلوبة التي تشمل بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بالعميل وكشف حساب خاص بالعميل به كل مفردات الراتب الخاص بالعميل من جهة العمل

قم بالتوجه لأقرب فرع لتأكيد البيانات وإتمام الخطوة الأخيرة والانتهاء من إجراءات فتح الحساب

شروط فتح حساب أونلاين من البنك

للبنك العديد من الشروط كأي بنك من أجل فتح حساب خاص بك في البنك ومن هذه الشروط