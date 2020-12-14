“السعودية للقاحات”: بدء تسجيل الحصول على لقاح كورونا عبر “توكلنا”.. وهناك لقاحات يتم تصنيعها لمن هم دون الـ16

بلادي – الرياض :
كشف مدير الشركة السعودية للقاحات، الدكتور مازن حسنين، آلية توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في المملكة.
وأكد خلال حديثه لقناة “الإخبارية”، بدء التسجيل للحصول على اللقاح من خلال تطبيق توكلنا، وذلك للفئات الأكثر عرضة التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة حسب الوظيفة والعمر والحالة.
وأوضح حسنين أن تحديد سن الـ16 فما فوق للحصول على اللقاح، جاء بعد استبعاد شركة “فايزر” الفئات العمرية دون هذه السن منذ بداية تجاربها السريرية.
وذكر أن هناك لقاحات أخرى سوف يتم تصنيعها من أجل حماية الفئات العمرية دون الـ16، مشيرًا إلى أن العديد من الشركات العالمية تعمل في هذا الصدد خلال الوقت الحالي، من بينها شركة فايزر، والتي تقوم في الوقت الحالي باختبارات سريرية للتأكد من سلامة اللقاح عند استخدامه من قبل الأطفال.
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