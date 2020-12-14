حالة الطقس المتوقعة ليوم غدٍ الثلاثاء في المملكة

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الثلاثاء).
وتوقّع المركز استمرار هطول الأمطار الرعدية من “متوسطة إلى غزيرة” المسبوقة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق تبوك، المدينة المنورة وأجزاء من مكة المكرمة تشمل السواحل منها، كذلك على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 32 درجة مئوية في القنفذة، وأدنى درجة حرارة إلى 9 درجات مئوية في أبها ونجران.
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