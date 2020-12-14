هل صاحب العمل ملزم بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة؟ “الضمان الصحي” يُوضح

بلادي – الرياض :

استعرض مجلس الضمان الصحي أبرز الاستفسارات التي استقبلها مركز الاتصال الموحد خلال الفترة من 6 إلى 12 ديسمبر الجاري.

وردَّ على سؤال حول ما إذا كانت إصابة العمل مغطاة بالتأمين من عدمه، حيث أكد أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحد تستثني أي علة أو إصابة تنشأ نتيجة مباشرة لمهنة الشخص المؤمن له.

وتناول المجلس أيضًا سؤالًا حول ما إذا كان صاحب العمل ملزمًا بالتأمين على الموظف خلال فترة التجربة، حيث قال إن صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه من تاريخ التحاقه بالعمل لديه.

وكان مجلس الضمان الصحي قد تعامل مع أكثر من 5200 استفسار وشكوى خلال تلك الفترة، وذلك من خلال أكثر من 7800 مكالمة صادرة ومستلمة عبر مركز الاتصال، محققًا نسبة رضا تفوق 93.5% ومستوى للخدمة اقترب من 97%.