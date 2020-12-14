“التجارة” تداهم مستودعاً لعمالة وافدة تغش “معسل الشيشة” بنشارة الخشب في الرياض

بلادي – الرياض :

داهمت الفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، مستودعاً مخالفاً تديره عمالة عربية وافدة مكونة من 3 أشخاص تقوم بخلط “معسل الشيشة” بنشارة الخشب في الرياض.

وأظهر تقرير تليفزيوني نشرته قناة “الإخبارية”، عملية خلط نشارة الخشب في المستودع بالجلسرين والنكهات المختلفة، حيث تقوم العمالة بتصنيعها وتغليفها وتوزيعها على أنها “تبغ شيشة”.

وتمكّنت الفرق الرقابية بمشاركة الحملة الأمنية من الإطاحة بالمستودع، حيث تم ضبط نحو 2.5 مليون كمامة طبية غير مرخصة و500 كيلوجرام من المعسل الجاهز للتوزيع.

كما تضمّنت المضبوطات؛ أدوات لطباعة ملصقات المعسل لعلامات تجارية شهيرة، وعدد 1000 من الأدوات الطبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأوضح مراقبون من داخل الحملة أنه سوف يتم إيداع المخالفين قسم الشرطة تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، مشيرين إلى الأضرار التنفسية الناتجة عن استنشاق نشارة الخشب المحترقة بالمعسل.