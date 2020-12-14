نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المستندات المطلوبة لتعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد المستفيدين وشروط أهلية برنامج حساب المواطن في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن برنامج حساب المواطن، في الفترة الأخيرة أن يجب على المستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على أهمية التقيد بتوقيت تقديم طلبات الاعتراض على عدم الأهلية للمواطنين السعوديين، ولذلك تم الإعلان أيضا على أن يجب على المستفيد من الدعم، أن يتم الإعتراض خلال الفترة المحددة التي تم تحديدها من قبل برنامج حساب المواطن، ولا يسمح بتقديم أية طلبات اعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للمستفيد من برنامج حساب المواطن.

ضوابط برنامج حساب المواطن :

أعلن برنامج حساب المواطن عن عدة ضوابط جديدة التي شملت الفرد المستقل، ولذلك قام برنامج حساب المواطن للمستفيدين بتعليق التسجيل في البرنامج للحصول على مبلغ الدعم، أن المستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، ولذلك تضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن عن عدة شروط للحصول على الأهلية، ولذلك يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي المخصص استيفاء كافة شروط الأهلية، ولذلك يستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير سعودية الجنسية، حيث أن يجب أن يتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، حيث أن تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

شروط أهلية برنامج حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يحمل الجنسية السعودية. يجب على المواطن السعودي أن يحمل بطاقات التنقل. يجب على المستفيد أن لا يقيم خارج السعودية أكثر من 90 يوماً. يجب على المستفيد أيضا لا يتواجد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.

بالإضافة إلى ذلك أن برنامج حساب المواطن للمستفيدين بالمملكة العربية السعودية أعلن على أن لم يتقدم بالاعتراض خلال الفترة الزمنية المحددة، وهذا في حالة أنه غير مؤهل، وفي هذه الحالة تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر، وبناءً على ذلك لا يقدم المستفيد إعادة الطلب مرة أخرى.

المستندات المطلوبة لتعديلات إثبات الاستقلالية للأفراد المستفيدين :

إيجاد عقد إيجار موحد من منصة إيجار. صك ملكية السكن الخاصة بالمستفيد. مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

ومن المنتظر أن برنامج حساب المواطن ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين الجدد إثبات استقلالية المسكن لجميع الأفراد الذين قد بلغ عمرهم 18 عاماََ فيما أكثر، ويجب إيجاد جميع الأوراق المطلوبة للمستفيدين من الدعم المادي، وهذا شرط أساسي لضمان استمرارية الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.