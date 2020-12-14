الاستعلام عن رخصة العمل برقم الاقامة 1442 وزارة العمل الخدمات الإلكترونية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن رخصة العمل برقم الاقامة 1442 يتم إلكترونياُ، وهذا يهم كثير من المقيمين والوافدين داخل المملكة العربية السعودية للعمل بها، حيث بسهولة يمكنهم إصدار أو تجديد رخصة العمل وذلك عبر البوابة الالكترونية الشاملة مسار، وعبر الموقع إلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتم إصدار رخصة العمل للعمالة الوافدة، والتي تعد موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لها للعمال الذين يعملون في السوق السعودي، وهى واحدة من متطلبات المديرية العامة للجوازات من اجل تجديد الاقامة للعامل.

الاستعلام عن رخصة العمل برقم الاقامة

خدمة استعلام عن رخص العمل برقم الاقامة عن طريق الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية ، وخدمة استخراج تجديد رخصة الاقامة يصل تكلفتها إلى 100 ريال سعودي لمدة عام فقط، حيث يتم سداد الفاتورة عن طريق قنوات السدادة المتعددة، وهي خدمة فورية بدل الذهاب للجهة المختصة، وتؤكد الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة الاطلاع على الشروط الفنية والصحية اللازم توافرها داخل الإسكان الجماعي للأفراد.

خدمة صوتك مسموع

قم بزيارة موقع صوتك مسموع وهذه الخدمة أنشأت خصيصا لسماع الشكاوى أو المشاكل التي تواجه المستخدم، حيث تقدم الخدمة فورا عن طريق الخدمات الإلكترونية، إذا كان لديك أي شكوى، ويوجد الكثير من برامج التواصل عن طريق رابط موقع وزارة الموارد البشرية، فيوجد بوابة معاً، وخدمة حجز موعد بطريقة إلكترونية.

شروط الحصول على إصدار أو تجديد رخصة العمل

يجب أن تكون جميع التراخيص سارية الصلاحية.

ممنوع إصدار أو تجديد رخصة العمل إذا كانت المنشأة في النطاق الأحمر.

ممنوع أيضا أصدار أو تجيد الرخصة إذا كانت المنشأة داخل النطاق الأصفر.

يشترط لكى يتم تجديد الرخصة التي داخل النطاق الأصفر ألا يكون قد مضي عليها الوافد اكثر من سنتين منذ تاريخ الدخول المملكة العربية السعودية.

عدم تجاوز تاريخ انتهاء الرخصة 6 اشهر.

خطوات استعلام رخص العمل برقم الاقامة