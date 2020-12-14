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عمر شويل - جدة طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والاستفادة بالدعم المدرسي، التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرا من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب إلي مقرات الوزارة، توفيراً إلي الجهد، ولعدم وجود تزاحم وتكدس، ولاسيما في ظل الأحداث الأخيرة التي تمر بها المملكة العربية السعودية من وجود وباء فيروس كورونا، وطبقا الإجراءات الاحترازية والوقائية، نقدم لكم عبر سلسلة فقرات مبسطة خطوات تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك عبر موقعكم ثقفني الإلكتروني، كما نقدم لكم المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والاستفادة بالدعم المدرسي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي, كما أكدت على صرف دعم برنامج والزي المدرسي للطلاب والطالبات المشمولين بالضمان الاجتماعي في هذا العام الاستثنائي حيث يصرف الدعم بمبلغ يبدأ من 120 ريال إلى 1000 ريال سعودي مساهمة من الوزارة في تخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدة الطلاب في استكمال الدراسة عن بعد.

الضمان الاجتماعي

ناشدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المواطنين بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، حيث أشارت أن إجمالي نسبة الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم حتي الآن 65% من المستفيدين كما أكدت أن آلية تحديث البيانات سهله وبسيطه وتتم من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دون الحاجة إلي الذهاب إلي مقر الوزارة، فيما أوضحت طريقة حجز موعد إلكتروني.

طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي

يمكن للمستنفدين من الضمان الاجتماعي تحديث البيانات من خلال عدة خطوات بسيطة عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بإتباع التالي:

الدخول علي الموقع الإلكتروني hrsd.gov.sa

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

تسجيل رقم الهوية ونوع الجنس.

تسجيل رقم الهاتف الجوال الذي يبدأ برقم 05.

تسجيل بيانات السكن والمدينة والعمر.

تسجيل المؤهل الدراسي، واختيار التخصص.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات تقوم بالضغط علي كلمة إرسال.

بعد إتمام عملية تسجيل البيانات والتأكد من صحتها، تقوم وزارة الموارد البشرية بتحديث البيانات القديمة بالبيانات الجديدة.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

يوفر موقع وزارة الموارد البشرية الكثير من الخدمات والمزايا للمواطنين السعوديين ومن أهم تلك الخدمات خدمة حجز موعد إلكتروني، والعديد من الخدمات، لذا تعلن الوزارة علي أهمية تحديث البيانات من أجل وصول الدعم المقدم من قبل الوزارة إلي المستفيدين، كما تسعي الوزارة لرفع مستوى الخدمات إلي المواطنين، وتسهيل الإجراءات للمتقدمين، لذا تدعو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسرعة تحديث البيانات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

صرف المساعدات المقطوعة

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي ضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة من دعم المساعدات المقطوعة المقرر صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يتم تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي علي نفس نهج تحديث بيانات حساب المواطن، حيث أن طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي تعد من أسهل وأسرع الطرق، حيث تتم تلك التحديثات بشكل مجاني.

تزايد عمليات البحث خلال الفترة الماضية عن موعد صرف المساعدات المقطوعة والتي انتظرها الكثيرون وخاصة الفقراء والمحتاجين والأرامل والمستفيدين من تلك المساعدات، حيث بدأت حمالات كثيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي توتير وفيس بوك تنادي بمحاسبة المسؤولين عن تأخير صرف الدعم “المساعدات المقطوعة” حتي الآن، فما طلب من خادم الحرمين الشريفين بإصدار قرار بصرف المساعدات المقطوعة خلال تلك هذه المرحلة الحرجة.

المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، والتي ينطبق عليهم الشروط والمعايير والمعايير والتي من أهمها الشباب الذين ما زالوا في مراحل التعليم ويبلغ أعمارهم 18 عام، والإناث التي لم تتزوج والتي لم تحصل أيضاً علي فرصة عمل، والشباب الذكور الذين لم يستطيعوا الحصول علي فرصة عمل وتجاوز عمرهم 26 عام.

شروط صرف معاش الضمان الاجتماعي للنساء

تتمكن النساء في الحصول علي المعاش المقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسمي باسم معاش الضمان الاجتماعي وفقا لعدة شروط والتي في مقدمتها أن تكون المرأة تحمل الجنسية السعودية والا يكون لها عمل ولا يزيد عمرها عن 65 عام.