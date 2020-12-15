الضمان الإجتماعي يوضح طريقة حجز موعد إلكتروني بخطوات بسيطة

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عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي يوضح طريقة حجز موعد إلكتروني بخطوات بسيطة، من أجل التسهيل علي المواطنين، وتقديم الخدمات بشكل ملائم ومنظم وتوفير للجهد وضياع الوقت، في ظل الاحتياطات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الوباء الجديد، لذا تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بفرض مواعيد الحجز المسبق علي جميع المستنفدين الذي يرغبون في مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية لذا نقوم بتوضيح طريقة حجز موعد إلكتروني ومواعيد العمل الجديدة وفي النهاية نوضح لكم كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي عبر موقعكم ثقفني.

الضمان الاجتماعي يوضح طريقة حجز موعد إلكتروني

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع الراغبين في مراجعة الضمان الاجتماعي بالقيام بحجز موعد مسبق من خلال إتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية mlsd.gov.sa اختيار الخدمة. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. اختيار نوع الفرع المطلوب.

كما أكد ياسر البابطين المشرف العام التنفيذي أن هذه الخدمة تأتي مع توجهه الحكومة السعودية بالتحول الرقمي للخدمات الإلكترونية، طبقا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030م، ويذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن عودة الموظفين و الموظفات إلي أعمالهم بنسبة 75% من إجمالي عدد الموظفين وذلك ابتدأ من الأحد الماضي فيما أكدت الوزارة علي جميع المستنفدين بعدم مخالفة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من أجل عدم التعرض إلي العقوبات.

مواعيد العمل بالضمان الاجتماعي

كما أكدت علي استمرار العمل في اليوم علي ثلاث مراحل المرحلة الأولي تبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا، والمرحلة الثانية تبدأ في الساعة 8.30 صباحا، والمرحلة الثالثة تبدأ في الساعة التاسعة والنصف صباحا، كما نوهت علي استمرار جميع العاملين الذي لم يشملهم قرار العودة بممارسة العمل عن بعد وفقا للشروط والضوابط السابقة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أودعت اليوم مليار وسبعمائة مليون ريال معاشات إلي المستنفدين من الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، وشملت المعاش الأساسي وتسديد جزء من فواتير الكهرباء والمساعدات النقدية، حيث تم ضخ تلك المبالغ المالية إلي الحسابات الخاصة بهم اليوم من أجل تحسين المستوي المعيشي لهم، فيما أوضحت عن شروط معاش الضمان الاجتماعي وقيمة الاستحقاق للفرد الواحدة.

كما أوضح الضمان الاجتماعي عن بعض الفئات المستحقة لتعويض الدفعة الواحدة والتي تضم أصحاب المعاشات الذين وصلوا إلي عمر الستين وأيضا أصحاب المهن التي تحمل مخاطر كبيرة في الصحة هذه المهن الشاقة ولكن بشروط أن يكون المتقدم تم اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مدة لا تقل عن 120 شهر للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

شددت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية علي المستفيدين بأهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي والتي تتم وفقا إلى عدة خطوات بسيطة لا تستغرق وقت طويل من المستفيد بداية من الدخول على موقع التنمية الاجتماعية وتسجيل بيانات الهوية الوطنية والنوع ورقم الهاتف والسكن والعمر والمؤهل الدراسي وبعد الانتهاء من تحديث البيانات تقوم بالضغط على إرسال.

طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

الدخول علي الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية الضغط علي الخدمات الإلكترونية. الضغط علي تسجيل مستخدم جديد. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة. النقر علي كلمة حفظ. سيتم إرسال رسالة علي البريد لتأكيد عملية التسجيل. التوجه إلي البريد الإلكتروني لتأكيد عملية التسجيل.

حيث يتم الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي العديد من الفئات في المملكة العربية السعودية من النساء والشباب.