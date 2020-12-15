نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للشباب والمطلقات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للشباب التي أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي إلي الشباب الذين لم يتجاوز عمرهم 35 عام ولم يتزوج، حيث أكدت الوزارة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن أهم شروط الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي والتي منها أن يكون المستفيد يتيم أو من أسرة ضمانية، لذا نقدم إليكم عبر هذا المقال في موقع ثقفني ضوابط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للشباب وكذلك معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات.

معاش الضمان الاجتماعي

إفادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن معاش الضمان الاجتماعي يصرف إلي السعوديين فقط بشرط أن يكونوا مقيمين إقامة دائمة في المملكة، فيما إشارة علي استثناء المرأة الغير سعودية الجنسية المتزوجة من مواطن سعودي توفي ولها منه أبناء.

كما نوهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدم صرف معاش الضمان الاجتماعي إلي المستفيد في حالة تواجده في أحد دور الإيواء أو المراكز العلاجية بالمملكة والتي من خلالها لا يستطيع أن يعول أسرة وذلك وفقاً إلي اللائحة التنفيذية الجديدة إلي معاش الضمان الاجتماعي التي تم إقرارها، علي جانب آخر ناشدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كافة المواطنين بضرورة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للشباب

وفقا إلي لائحة الضمان الاجتماعي الجديدة أعلنت وزارة الضمان الاجتماعي علي الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي والتي جاءت كالتالي:

يصرف معاش الضمان الاجتماعي إلي الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عام وما زالوا في مراحل التعليم.

إلي الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 18 عام وما زالوا في مراحل التعليم. يصرف معاش الضمان الاجتماعي إلي الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عام ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتي الآن.

إلي الشباب الذكور الذين يبلغون من العمر 26 عام ولم يحصلوا على وظيفة عمل حتي الآن. يصرف معاش الضمان الاجتماعي إلي الإناث الذين لم يتم عقد زواجها حتي الآن، كما يصرف أيضا إلي الإناث التي لم تلتحق بوظيفة عمل.

إلي الإناث الذين لم يتم عقد زواجها حتي الآن، كما يصرف أيضا إلي الإناث التي لم تلتحق بوظيفة عمل. تقديم الإفادة الطبية من المستشفي والتي لا تقل عن 3 أشهر.

شروط معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات

اعتمد مجلس الوزراء الشروط الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي للنساء المطلقات والتي منها أن تكون المرأة تحمل الجنسية السعودية وعدم وجود مصدر دخل شهري لها وان يكون عمرها اقل من خمسة وستون عام، حيث تتمكن المرأة في التسجيل للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي في حالة تقديم المستندات المطلوبة والتي نوضحها إليكم في الفقرة التالية.

المستندات المطلوبة للحصول علي معاش الضمان الاجتماعي للمطلقات

تقديم صورة الهوية الوطنية. صورة من قسيمة الطلاق. تقديم ما يثبت عدم زوجها مرة اخري بعض الطلاق.

قيمة معاش الضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مقدار معاش الضمان الاجتماعي إلي المستفيدين والذي يقدر بقيمة تسعة آلاف وأربعمائة ريالاً سعودياً، كما تزيد قيمة معاش الضمان الاجتماعي بزيادة الأفراد المستفيدة والتي تقدر بثلاث آلاف ومائة ريال لكل فرد إضافي وفقاً إلي اللائحة التنفيذية التي أقرتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آلية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول علي حساب المستفيدين من خلال https://eservices.mlsd.gov.s

القيام بالضغط علي الملف الشخصي.

القيام بالضغط علي تحديث البيانات.

القيام بمراجعة بيانات الهاتف والمسكن ومحل الإقامة والحالة الاجتماعية.

الموارد البشرية توضح خطوات تحديث البيانات

أوضحت الوزارة عن آلية تحديث بيانات الضمان وذلك من خلال إتباع مجموعة من الخطوات، حيث يقوم المستفيد بالدخول على الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ثم القيام بمراجعة البيانات وفقا إلي اخر تحديث ثم القيام بالضغط على كلمة إرسال الطلب، فيما أوضحت الوزارة عن طريقة حجز موعد إلكتروني.

حالات استفادة مستفيدين الضمان الاجتماعي من تملك الأراضي والعقارات

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن الحالات التي تمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من تملك الأراضي أو العقارات، حيث يستطيع مستفيدين الضمان الاجتماعي تملك الأراضي والعقارات في الحالات التالية:

إذا كان العقاري سكني وليس تجاري.

إذا كانت مساحة الأرض السكنية لا تزيد عن 1000 متر مربع.

عقارات تكون جاءت عن طريق الورث.

آلية صرف الضمان الاجتماعي إلي الأزواج

أوضحت وزارة العمل السعودية عن عدة شروط ومعايير واجب توافر لحصول المتزوجين علي معاش الضمان الاجتماعي، وجاءت تلك الشروط كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي يكون سعودي الجنسية، فيما يستثني من ذلك المرأة التي تزوجت من مواطن غير سعودي، كما يتم أيضاً استثناء أبناء وبنات المرأة التي تزوجت من غير سعودي، كما يتم استثناء المرأة المطلقة من زوج غير سعودي. أن يكون المتقدم متواجد بداخل المملكة ومقيم إقامة دائمة، كما لا يجب أن يكون متواجد في احد السجون أو دار الإيواء.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت عدم إسقاط أحد من مستفيدين الضمان الاجتماعي حسب ما أعلنت عنه إدارة الضمان الاجتماعي بمنطقة الرياض، الأمر الذي جعل مدير عام الفرع الدكتور يوسف السيالي بتقديم خالص شكره وتقديره إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه والذي زف مؤخراً بشري سارة للسعوديين وتمت موافقة علي المبادرة الكريمة كما تقدم بالشكر إلي المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الجهد المبذول.