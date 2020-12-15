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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح حالات استفادة المنشأة من الإعفاء المالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة حالات استفادة المنشأة من الإعفاء المالي، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتوضيح حالات إعفاء المنشأة من سداد رسوم الإقامة المستحقة على العمالة الوافدة، وقد أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هذا الخبر، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الخبر.
إدارة الموارد البشرية
تعد إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إدارة قوى عاملة لجميع المنظمات والموارد البشرية، وتختص هذه الإدارة بجذب جميع الموظفين من حيث الاختيار والتدريب والتقييم وأيضًا من حيث مكافأة الموظفين، تقوم إدارة الموارد البشرية بقيادة الثقافة التنظيمية والمنظمة وأيضًا الامتثال لقوانين العمل.
بيان الموارد البشرية توضح بلسانها السابق
- قامت هيئة الموارد البشرية بالإعلان عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن الحالات التي سوف يتم إعفاءها من منشأة الإعفاء المالي، وقد خصت هيئة الموارد البشرية بعض الفئات التي سوف يتم إعفائه من سداد رسوم الإعفاء المالي.
- أوضحت هيئة الموارد البشرية أنه لا بد من إصدار وسداد جميع رسوم رخص العمل للعامل سواء العامل الوافد أو المساوية للعمالة السعودية وذلك حتى يتم الاستفادة من حالات الإعفاء من المقابل المالي.
- أضافة الوزراة الخاصة بهيئة الموارد البشرية أنه في حالة وجود أي متأخرات تكون برخص العمل سيتم احتساب رسومها بالنسبة للعامل الوافد وذلك سيكون على أساس الضوابط والإجراءات المطبقة في الوقت الحالي.
- وقد حدث هذا الأمر مرخرًا وذلك رداً على تساؤل صاحب منشأة حيث أنه يقول أنه قام بنقل عامل إلى مكان ما، وقام هذا العامل بإخراج له كارت عمل بحوالي 38 ألف، ويقول لماذا لا يقوم الكفيل الأول بتحمل جميع رسوم الإقامة وخاصةً أن صاحب المنشأة يكون مصحح وضع العامل.
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