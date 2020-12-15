نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموارد البشرية توضح حالات استفادة المنشأة من الإعفاء المالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حالات استفادة المنشأة من الإعفاء المالي، قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بتوضيح حالات إعفاء المنشأة من سداد رسوم الإقامة المستحقة على العمالة الوافدة، وقد أعلنت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن هذا الخبر، في هذا المقال سوف نتعرف على تفاصيل الخبر.

إدارة الموارد البشرية

تعد إدارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية إدارة قوى عاملة لجميع المنظمات والموارد البشرية، وتختص هذه الإدارة بجذب جميع الموظفين من حيث الاختيار والتدريب والتقييم وأيضًا من حيث مكافأة الموظفين، تقوم إدارة الموارد البشرية بقيادة الثقافة التنظيمية والمنظمة وأيضًا الامتثال لقوانين العمل.

بيان الموارد البشرية توضح بلسانها السابق