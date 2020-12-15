نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق الرخصة المهنية من قبل هيئة تقويم التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة إطلاق الرخصة المهنية من قبل هيئة تقويم التعليم، هيئة تقويم التعليم والتدريب قامت بإطلاق خدماتها الإلكترونية بشأن إطلاق الرخص المهنية، حيث تم إلاطلاق الأول وذلك من خلال نظام يقوم بتطبيق أحدث تقنيات الربط من أجل إصدار الترخيص لشاغلي الوظائف التعليمية، والنظام يعمل بشكل متكامل ومترابط بشكل مباشر مع الأنظمة المركزية الوطنية الخاصة بالمعلومات المتوفرة في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وأيضا خدمة النفاذ الموحد، وهذا التكامل والترابط من أجل التحقق من كافة البيانات الوطنية بالإضافة إلى الربط مع أنظمة وزارة التعليم للبيانات التعليمية،ويتم هذا من خلال نظام نور.

ويتم التحقق بشأن الوظيفة من خلال نظام فارس ومن خلال قناة التكامل الحكومي يتم الارتباط بين التحقق الوظيفية ونتائج اختبارات الرخصة، وخلال الثلاثة أشهر الماضية والتي تم العمل فيهم مع شركة الهيئة قد أسهم ذلك في رفع مستوي جاهزية التقنية من أجل ضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة ويكون ذلك بشكل خاص بكل متقدم وتحدث في نفس اللحظة.

بناء حالة الترخيص بشكل آلي

يتم بناء الترخيص بشكل آلي كما أنه يعتمد على مؤهل المتقدم بالإضافة إلي مجال تخصصه وعدد سنوات الخبرة ومن خلال عملية احتساب التواريخ ينتج عنها أربعة أنواع مختلفة من الرخص المهنية وهم معلم خبير، معلم ممارس لجميع المؤهلات، معلم الدبلوم، معلم متقدم، والرخصة تخضع على عدد سنوات الخبرة والمؤهل من أجل احتساب المستوي المناسب.

الهدف من نظام الرخصة المهنية

رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان، أكد على أن الهيئة قامت بتطبيق نظام الرخص المهنية من أجل شاغلي الوظائف الخاصة بالتعليم من أجل اجتياز اختبار الكفايات، وتم ذلك بشكل فوري من خلال النظام الإلكتروني وبالتحديد في شهر يوليو الماضي لعام 2020

وأشار الدكتور حسام زمان بأن الهدف من هذا النظام هو الارتقاء والعمل على التطور المهني، بالإضافة إلي التحفيز للعمل على التطوير والتعليم الذاتي، بالإضافة إلي إجراء التطبيق العملي لكافة المعايير المهنية في مختلف المجالات العلمية والتخصصية، ومن جانبه فقد بلغ عدد المسجلين حتي الآن حوالي خمسين ألف شخص.