نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف القوات المسلحة 1442 مقدمة من وزارة الدفاع مع رابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف القوات المسلحة 1442 المقدمة من وزارة الدفاع، قد تم فتح باب التسجيل في الوظائف العسكرية في المملكة العربية السعودية للمواطنين الرجال السعوديين فقط حيث قامت القوات المسلحة السعودية بتحديد بعض الشروط والمستندات المطلوبة التي يجب توافرها على كل من يرغب بالتقديم على وظائف القوات المسلحة المقدمة من وزارة الدفاع، نقدم لكم كافة الشروط مع رابط التسجيل في الوظائف العسكرية 1422 بكافة التفاصيل والخطوات.

شروط وظائف القوات المسلحة 1442

لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً. غير مسجل بالعمل في أي جهة حكومية. حسن السير والسمعة هي شرط أساسي من أجل التقديم في وظائف القوات المسلحة. أن يكون المتقدم للوظيفة سعودي الأصل وعدم وجود جنسية أخري غير الجنسية السعودية فقط. عدم وجود أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة. أن يكون الطول لا يقل عن 160 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن. أن يكون المتقدم للوظيفة لائق طبياً للخدمة العسكرية. الحصول على المؤهل العلمي المناسب للتقديم على الوظائف العسكرية المتاحة. ألا يكون متزوج من أمرأه غير سعودية الأصل. توافر المؤهلات الفنية التي تحددها الجهة التنفيذية الخاصة بتحديد الوظائف. أجتياز جميع اختبارات القبول النظرية والعملية وفقاً للشروط المحددة. أجتياز المقابلة الشخصية واختبارات التخصص واللياقة البدنية وفقاً للشروط المحددة. ألا يسبق للمتقدم الالتحاق بالخدمة العسكرية وعدم فصله سابقاً من القوات المسلحة.

رابط تقديم وظائف القوات المسلحة 1442

قامت وزارة الدفاع بالإعلان عن فتح باب التسجيل والقبول في التقديم على وظائف القوات المسلحة 1442 حيث يتيح الفرصة لجميع المتقدمين والراغبين بالالتحاق من أجل الحصول على فرصة عمل في الوظائف العسكرية، يتم تقديم طلب التسجيل عن طريق رابط التقديم الموجود عبر موقع وزارة الدفاع بعد توافر الشروط.

فروع الوظائف العسكرية من وزارة الدفاع

الخدمات الطبية للقوات المسلحة. القوات المسلحة السعودية. القوات البحرية الملكية السعودية. القوات البرية الملكية السعودية. القوات الجوية الملكية السعودية. قوات الدفاع الجوي الملكي السعودية. قوات الصواريخ الاستراتيجية السعودية.

تقوم المملكة العربية السعودية بالخطوات النهائية للانتهاء من مشروع البحر الأحمر الذي سوف يوفر فرص عمل كثيرة ورؤية سياحية مختلفة للمملكة العربية السعودية، جميع الفروع يمكن التقديم فيها على الوظائف الخالية بشرط أن يكون المؤهل العلمي مناسب لها مع تجاوز جميع الشروط والاختبارات للحصول على وظائف القوات المسلحة 1442.