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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية أمس عن مجموعة من الإرشادات العامة حول اختبارات الفصل الأول 1442 من العام الدراسي الجاري ولا سيما أن الاختبارات سوف تتم هذا العام للمرة الأولى بنظام التعليم عن بُعد، ولقد جاءت تلك التوجيهات لتوضح كيفية التعامل مع الطلاب بشكل صحيح في أثناء الامتحانات لكي تنجح هذه الآلية الجديدة وتحقق الهدف المنشود منها.

7 توجيهات جديدة عن اختبارات الفصل الأول 1442 بالمملكة

أعلن وزير التربية والتعليم داخل المملكة العربية السُّعُودية الدكتور حمد بن محمد آل شيخ عن أهم التوجيهات الجديدة الخاصة بـ اختبارات الفصل الأول عن بُعد عبر منصة مدرستي على النحو التالي:

سوف يسبق الاختبار (5) دقائق كي يقوم المعلم خلالها بتهيئة الطلاب للاختبار وتعريفهم بالآلية التي سوف يسير بها الاختبار وطريقة الاختيار أيضًا. على مدار اليوم الدراسي؛ سوف يتم تخصيص مدى زمنية مدتها 3 ساعات ، ومنا الوقت المخصص لأداء الاختبار والوقت المتبقي يتم تخصيصه من أجل مراجعة المواد وفق خُطَّة المراجعة التي قد تم إعدادها مسبقًا. سوف يقوم المعلم برصد الدرجات الخاصة بالطالب عبر (نظام نور) بنفس الكيفية والطريقة التي قد تم رصد درجات الطالب بها عبر التقويم الذي قد تم على مدار الفصل الدراسي الأول 1442 هـ. يتم إدخال الدرجات الخاصة باختبارات الفصل الدراسي الأول/ المستوى عبر نظام نور لكل مادة أول بأول. لا بُد من التأكد جيدًا من صحة التصحيح الإلكتروني لكافة درجات الطالب قبل أن يم إدخالها إلى نظام نور. يجب مطابقة كشف التصحيح الإلكتروني لدرجات الطالب مع كشوف النتائج الأولية التي يتم استخراجها عبر نظام نور. لا بُد من التقيد تمامًا بالإجراءات التي قد وردت في أدلة معالجة أي أشكال بالامتحانات بالإضافة إلى التواصل المستمر مع مكتب إدارة الاختبارات طوال مدّة الامتحانات للحصول على المعلومات وحل أي مشكلات.

بداية اختِبارات الفَصل الأول للعام الدراسي 1442

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت لاحق أن موعد الاختبارات النهائية 1442 للفصل الدراسي الأول من العام الجاري سوف تبدأ في اليوم الموافق الـ 20 من شهر ديسمبر من عام 2020م (20-12-2020)، الموافق يوم الـ 5 من جُمادى الأولى 1442 (5-5-1442)، وسوف تستمر الاختبارات لمدة خمسة عشر يومًا ؛ حيث سوف تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول بداية من يوم 15 جُمادى الأولى 1442هـ (15-5-1442)، الموافق يوم 31 ديسمبر 2020م.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم لا تزال تعمل على قدم وساق من اجل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في ضوء إجراء الاختبارات بنظام الأون لاين عن بُعد، لكيلا يجد أي منهما صعوبة في إتمام الاختبارات بنجاح عبر هذه الآلية التكنولوجية الجديدة.