الاستعلام عن مخالفات التباعد الاجتماعي ابشر المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفات التباعد الاجتماعي تأتي في ضوء القيود المُشَدَّدة التي قد وضعتها حكومة المملكة العربية السُّعُودية بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة الداخلية؛ من أجل حماية المواطنين داخل الدولة من انتشار الوباء المستجد قدر الإمكان، ومن أهم هذه الإرشادات هي الحفاظ على درجة مناسبة من التباعد الاجتماعي بحيث لا يكون هناك إمكانية لانتقال المرض بسهولة، وفيما يلي؛ سوف يتم توضيح بعض المعلومات حول مخالفة عدم التباعد الاجتماعي إلى جانب كيفية الاستعلام عن مخالفات التباعد الاجتماعي عبر نظام أبشر بالتفصيل.

مخالفة عدم التباعد الاجتماعي

إن المقصود بـ التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي هو الحفاظ على مسافة مناسبة بين الأفراد عند التجمع في أي مكان عام بهدف الحماية من انتشار المرض وتقليل معدل انتشاره بين الأفراد أيضًا، ولا سيما أن هذا الوباء يُعد من الأوبئة سريعة الانتشار بين الأفراد ن وفي هذا الصدد حرصت حكومة المملكة العربية السُّعُودية على أن يكون هناك عقوبة موقعة وغرامة على كل من يُخالف هذه التعليمات الاحترازية والوقائية سواء للأفراد أو المَحَالّ التجارية أو أي مكان آخر لا يطبق الشروط الوقائية بشكل صحيح.

كم مخالفة التباعد الاجتماعي

أعلنت وزارة الداخلية السُّعُودية لائحة التعليمات والمخالفات الموقعة على مخالفي شروط التباعد الاجتماعي منذ شهر شوال الماضي على النحو التالي:

من المسموح أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد في أي تجمعات عائلية أو فعاليات وفي استراحات والمزارع والقاعات والعزاء والحفلات والمتاجر وغيرهم (50) شخصًا فقط.

تبلغ قيمة عقوبة عدم التزام المراكز التجارية والمنشآت الخاصة بإجراءات الوقاية سواء مسافة التباعد أو ارتداء ماسك الوجه أو غيرهم قيمة (10000) عشرة آلاف ريال سعودي.

كما تبلغ قيمة مخالفة التباعد الاجتماعي للأفراد مبلغ قدره (1000) ألف ريال سعودي، وينطبق ذلك أيضًا على مخالفات عدم ارتداء الكِمامة الطبية أو القماشية وغيرهم من الإجراءات الاحترازية.

الاستعلام عن مخالفات التباعد الاجتماعي ابشر

دائمًا ما تسعى منصة أبشر السُّعُودية إلى تقديم خِدْمَات الاستعلام المتعددة للأفراد والمؤسسات مثل الاستعلام عن المخالفات المرورية ومخالفات السير وغيرهم، ولقد أعلنت منصة أبشر الإلكترونية أيضًا وزارة الداخلية عن إتاحة الفرصة للمواطنين من أجل الاستعلام عن توقيع أي من مخالفات التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية عليهم ونتيجة الاعتراض عليها من خلال خِدْمَات أبشر، ويمكن الاستعلام عبر الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن ( خدمة حالة الاعتراض على مخالفة ـــ أبشر )

البَدْء في إدخال رَقْم الهُوِيَّة الوطنية + تاريخ الميلاد (هجري أو ميلادي) + الرَّقَم المرجعي + الرمز المرئي، ثم الضغط على زر (بحث)، كما يظهر في الصورة التالية.

سوف يظهر بذلك نوع وقيمة المخالفة الموقعة على المستعلم وتوضيح حالة الاعتراض على الطلب سواء بالقبول أو الرفض.

تعليمات رفع مخالفة التباعد الاجتماعي أبشر

أعلنت منصة أبشر مؤخرًا عن مجموعة من الضوابط التي لا بُد من الالتزام بها فيما يخص مخالفات التباعد الاجتماعي ، حيث إن رفع المخالفة يتطلب تقديم طلب اعتراض ، ونظرًا إلى عدم تمكن بعض المواطنين من رفع الطلب ، جاء رد القائمين على نظام أبشر بمجموعة من التعليمات التي لا بد من الالتزام به عن تقديم طلب الاعتراض، مثل: