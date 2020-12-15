رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 هيئة تقويم التعليم والتدريب tpl.etec.gov.sa

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 للمعلمين والمعلمات للتقديم وفق الخطة الزمنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسمياً عن مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين لعام 2020 -2021م، حيث بدأت المرحلة الأولى لإصدار الرخصة بتدشين نظام الرخص في تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

كما بدأت المرحلة الثانية الخاصة بتسجيل المعلمين المجتازين لاختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية لهم بتاريخ السادس من شهر ديسمبر 2020م، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة تسجيل المعلمين “معلمي التعليم الأهلي” في الاختبار العام والتخصصي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويمكنكم التعرف على باقي مراحل إصدار الرخصة المهنية 1442، إلى جانب الحصول على رابط دخول موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، والتعرف على مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442

أنشأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخص المهنية لأنه يعتبر أحد الأدوات التي تساعد وتسهم في العمل على رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وتحسين القدرات والمهارات لديهم، حيث يتم من خلال الاختبار التأكد من امتلاكهم الكفاءة اللازمة لأداء مهنة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر اختبار الرخصة المهنية مطلباً هاماً لحصول المتقدم على رخصة مهنية للمعلم.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من جزأين، الأول وهو الاختبار التربوي العام لكافة المعلمين ويغطي المجالات التربوية العامة (القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الممارسة المهنية)، أما الثاني وهو الاختبار التخصصي الذي يغطي المجالات والمعايير لبنية التخصص، وقد تم اعتماد 37 تخصصاً للمعلمين حتى الآن في الهيئة، ويتم التقديم للاختبار في المواعيد الرسمية الواردة ضمن مراحل إصدار الرخصة المهنية المحددة من جانب الهيئة، حيث تتمثل مراحل الإصدار في التالي:

المرحلة الأولى: تفعيل نظام الرخص في تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

المرحلة الثانية: بدء تسجيل المعلمين ممن اجتازوا اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات ومن ثم إصدار الرخصة لهم اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر 2020م.

المرحلة الثالثة: بدء تسجيل معلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام، ويتم التقديم باتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 الرسمي المرفق.

المرحلة الرابعة: الفترة الأولى الاختبار التخصصي اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م، ويستمر حتى 30 يناير 2021م.

المرحلة الخامسة: الفترة الثانية “الاختبار العام” اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م.

المرحلة السادسة: إطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية ومن ثم إصدارها للمعلمين والمعلمات في تاريخ 30 مايو 2021م.

يتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية عن طريق اتباع رابط () الرسمي.