أمير الكويت يفتتح الدورة التشريعية لمجلس الأمة

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أحمد جودة - القاهرة - افتتح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، اليوم الثلاثاء، الدورة التشريعية لمجلس الأمة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقال أمير الكويت، خلال افتتاح الدورة التشريعية لمجلس الأمة: "أثق بقدرة النواب على تجسيد التعاون مع الحكومة".

وأضاف أمير الكويت: "يجب وضع برنامج إصلاحي شامل".

وقد أفادت وكالة كونا، في خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، بأن أمير الكويت، نواف الأحمد الصباح، أصدر مرسوما بتشكيل حكومة جديدة.

وأعلن مركز التواصل الحكومي الكويتي في تويتر عن تعيين:

أنس خالد الصالح وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء

خليفة مساعد حمادة وزيرا للمالية

أحمد ناصر المحمد الصباح وزيرا للخارجية

حمد جابر العلي الصباح وزيرا للدفاع

محمد عبد اللطيف الفارس وزيرا للنفط

عيسى أحمد الكندري وزيرا للشؤون الاجتماعية ووزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية