محافظة بدر تشهد ختام كأس التميز للمحافظات بمنطقة المدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة

تشهد محافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة الأربعاء المقبل المباراة الختامية لبطولة كأس التميّز للمحافظات في نسختها الثانية التي تُقام تحت رعاية إمارة منطقة المدينة المنورة وتنظمها مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز وبمشاركة جميع محافظات المنطقة.

وقال أمين عام مؤسسة جائزة المدينة المنورة للتميز المهندس محمد بن إبراهيم عباس إن بطولة كأس التميّز للمحافظات يأتي ضمن باقة من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها الجائزة إسهاماً منها في خدمة المجتمع وتحفيز ثقافة الإبداع والتميّز.

وأوضح أن البطولة حققت في نسختها الأولى أهدافها بحمد الله في تفعيل الحراك الرياضي بمحافظات المنطقة، كما حرصت المؤسسة على تطوير النسخة الثانية من البطولة لتشمل جميع محافظات المنطقة.

ورفع المهندس عباس شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولسمو نائبه على دعمهما المتواصل لمؤسسة الجائزة ومبادراتها، وإتاحة الفرصة لشباب المنطقة من خلال هذه البطولة لإبراز قدراتهم على المنافسة والتميّز في المجال الرياضي.

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