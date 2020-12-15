هل تعلم؟ … الأطباء يشخصون حالتك من لون الأظافر

دوت الخليج / المدينة _ سلوى البلادي. هل تعلم أن الأطباء يستطيعون تشخيص المرض عن طريق لون الأظافر…؟! فاللون الطبيعي للأظافر هو اللون الوردي الفاتح. بينما اللون الوردي الباهت للأظافر يدل على فقر الدم ( الأنيميا).

اللون الأزرق للأظافر يدل على قصور في تأكسد الدم ناتج عن أمراض في الرئتين أو القلب أو تسمم بأول أكسيد الكربون و ثاني أكسيد الكربون.

اللون الأصفر للأظافر بالإضافة إلى إصفرار في العين والجلد يشير إلى كسل في الكبد أو إلتهاب كبدي وبائي.

اللون الأخضر للأظافر يشير إلى وجود إلتهاب بالفطريات.

اللون الأسود للأظافر يشير إلى تجلط الدم تحت الظفر.

اللون الأبيض وهي عبارة عن نقط بيضاء على الظفر يشير إلى وجود نقص في التغذية بالبروتين.

أما بالنسبة لتغير شكل الأظافر فإن زيادة تقعر الظفر تدل على نقص الحديد.

وإذا صاحب الظفر حفر صغيرة فهذا يدل على الصدفية.

و إذا ظهر على الظفر خطوط بطول الظفر فهذا يدل على نقص الكالسيوم.

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