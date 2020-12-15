إلتهاب المرارة … هل من خطوة للعلاج

دوت الخليج / سلوى البلادي.

ماهي المرارة؟

المرارة أو ما يُعْرف بالحويصل الصفراوي.

هو عضو يوجد بالقرب من الكبد، ويُعتبر مخزن للعصارة الصفراوية، التي لها دور في عملية الهضم.

ويوجد للمرارة قناة تفتح على الأمعاء الدقيقة حيث تصب عصارتها.

ما هو السبب لحدوث التهاب المرارة؟

تعتبر الحصيات المرارية، التي تسد قناة المرارة، هي السبب الأكثر شيوعًا لحدوث التهاب المرارة الحاد.

وللعلم أن وجود هذه الحصيات لا يعني أنها ستسبب التهاب المرارة بشكلٍ مؤكد.

ومن الأسباب الأخرى لحدوث الالتهاب، هو المشاكل الخلقية في قناة المرارة، والأورام التي تضغط عليها وتسدها.

وكذلك الرضوض على البطن وخصوصًا حوادث السير.

ما هي أعراض التهاب المرارة؟

العرض الرئيسي في التهاب المرارة، هو الألم الذي يأتي بشكل مفاجئ في الجزء العلوي الأيمن من البطن، وينتشر للكتف الأيمن، وكذلك يسوء هذا الألم عند أخذ نفس عميق.

ومن الأعراض الأخرى التي قد تحدث، هي ارتفاع الحرارة والغثيان و القيء والتعرق وفقدان الشهية.

وفي بعض الحالات قد تتطور الأعراض، لحدوث اليرقان ويتظاهر بالاصفرار في العين والجلد.

كيف يتم تشخيص هذه الحالة؟

يجب مراجعة الطبيب عند الشك بهذه الحالة، وعندها سيقوم الطبيب بالفحص السريري المناسب.

وكذلك ببعض الفحوص الدموية والإيكو لتشخيص التهاب المرارة.

لكن بعض الحالات، قد تحتاج لصورة إشعاعية أو تصوير مغناطيسي لتأكيد الإصابة.

كيف يتم علاج هذا المرض؟

يجب التأكيد على أن هذه الحالة تحتاج للعلاج في المستشفى، ويكون ذلك بإيقاف الطعام والبدء بالتغذية الوريدية، وأخذ المسكنات لتخفيف الألم، ويعتبر هذا هو العلاج الأوليّ للحالة، وبعد ذلك غالبًا ما يبدأ الإلتهاب بالتراجع.

في معظم الحالات نلجأ للجراحة، لمنع تكرار حدوث الإلتهاب، وذلك بإستئصال المرارة.