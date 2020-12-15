“البيئة”: تمديد فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3 إضافية من المياه

بلادي – الرياض :
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة، لتصريف 10 ملايين متر مكعب إضافية من المياه.
وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، على فتح بوابات السد بدءاً من اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك إجمالي المياه التي تم تصريفها 35 مليون متر مكعب.
وأشارت إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، و36,5 مليون م3 سنوياً، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة.
من جانبها، ثمنت الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة موافقة وزير البيئة على فتح بوابات وادي حلي، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية.
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