بلادي – الرياض : حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، الأجهزة المستثناة من مسودة اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية. وتمثلت الأجهزة المستثناة في الأدوات الصناعية الثابتة واسعة النطاق، والأسلحة والمعدات العسكرية، والأجهزة الطبية، والمعدات المزمع إرسالها إلى الفضاء، والتجهيزات الثابتة واسعة النطاق. وحددت اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها عند ضبط المنتجات المخالفة للائحة، وهي تتمثل في إلغاء شهادة المطابقة ذات العلاقة بهذه المنتجات، وحظر استيرادها وصناعتها وعرضها، فضلا عن معاقبة المخالف بنظام مكافحة الغش التجاري ساري المفعول، أو أي نظام آخر يحل محله، أو التشريعات الخاصة بحماية المستهلك. وتطبق اللائحة على جميع الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها سواء كانت مصنعة في المملكة أو خارجها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تمديد فتح بوابات سد وادي حلي بمنطقة مكة المكرمة، لتصريف 10 ملايين متر مكعب إضافية من المياه. وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي بعد موافقة وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، على فتح بوابات السد بدءاً من اليوم الثلاثاء، ليصبح بذلك إجمالي المياه التي تم تصريفها 35 مليون متر مكعب. وأشارت إلى أن السعة التخزينية للسد تبلغ 254 مليون متر مكعب، ويبلغ ارتفاعه 57 متراً، فيما يبلغ طوله عن القمة 384 متراً، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف م3 يومياً، و36,5 مليون م3 سنوياً، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن مجرى الوادي والتقيد بتعليمات السلامة. من جانبها، ثمنت الجمعية التعاونية الزراعية بالقنفذة موافقة وزير البيئة على فتح بوابات وادي حلي، لسقيا الأراضي الزراعية، ورفع منسوب المياه الجوفية. على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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