“التنمية الزراعي” يطلق برنامج التدريب التعاوني للخريجين الجدد.. وهذه أبرز معايير الالتحاق به

بلادي – الرياض :

أعلن صندوق التنمية الزراعية، اليوم (الثلاثاء)، إطلاق برنامج التدريب التعاوني على رأس العمل؛ الذي يهدف إلى تزويد الخريجين الجدد من حملة الشهادة الجامعية وشهادة الدبلوم بالمهارات المطلوبة للعمل في القطاع الخاص والعام.

وأوضح الصندوق أن برنامج التدريب يستمر لمدة 6 أشهر، ويتضمن تسجيل المتدربين في التأمينات الاجتماعية، والحصول على شهادة إتمام للبرنامج، إضافة إلى تخصيص مكافأة شهرية للمتدربين بقيمة 3 آلاف ريال للخريج الجامعي وقيمة ألفين ريال لخريجي الدبلوم.

وأبان أن برنامج التدريب يعد أحد برامج الصندوق الموجهة لخدمة المجتمع، ويضم العديد من التخصصات، وهي: الزراعية، والعلاقات العامة، والتسويق، والموارد البشرية، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والمالية والاستثمار، والمراجعة الداخلية، وكذلك تخصصات المخاطر والالتزام والشؤون القانونية.

وأشار إلى أن أبرز معايير الالتحاق بالبرنامج أن يكون التدريب وفق التخصصات المعلن عنها، وألا يقل معدل التخرج عن (جيد)، ويمكن التعرف على باقي معايير القبول والاطلاع على الفرص التدريبية المتاحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال موقع الصندوق الإلكتروني.