بعضها نقوم به بشكل خاطئ.. “فهد الطبية” تنبه لعادات يومية تؤثر على العمود الفقري

بلادي – الرياض :

نبهت مدينة الملك فهد الطبية لبعض العادات اليومية التي تحدد سلامة العمود الفقري، مشددة على ضرورة الحفاظ على الوزن في المعدل المناسب، وتجنب زيادة الوزن التي تؤدي إلى آلام الظهر.

وذكرت أنه عند استخدام الكمبيوتر يجب أن تكون العينان في وضع أفقي والرأس عاليا، وتجنب ثني الرقبة تماما، كما يجب عند حمل الأشياء جعل الركبتين في وضع منثن مع الميل بالجذع للأمام لجعل الحمل موزعاً على الجسم، محذرة من جعل الحمل يميل بالجذع للخلف.

وشددت عند القيادة على أن يتم الجلوس بحيث يكون المقود في مستوى الصدر، وكرسي السيارة قريباً من المقود، والقدم قريبة من دواسة البنزين، محذرة من الجلوس في وضع ثابت لفترة طويلة.

ونصحت عند الجلوس لفترة طويلة بأن يهتم الفرد بالحركة كل فترة لتجنب الشد العضلي في الظهر الذي يسبب حدوثه آلاما شديدة خصوصا لأصحاب الأعمال المكتبية.

وأكدت أن أفضل وضع للنوم هو على الجانب الأيمن مع ثني الرجلين قليلا، وإسناد الرجل العليا على وسادة رأس بارتفاع مساو لارتفاع كتفك للحفاظ على راحة الرقبة.