“هيئة المهندسين”: زيادة لافتة في تسجيل المهندسين السعوديين خلال العام الجاري

بلادي – الرياض :

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة السعودية للمهندسين، عبدالناصر العبداللطيف، إن العام الجاري شهد زيادة لافتة في تسجيل المهندسين السعوديين في الهيئة، ليصل إجمالي عدد المسجلين إلى أكثر من 50 ألفا.

وأوضح العبد اللطيف وفقاً لصحيفة “الاقتصادية”، أنه تم انضمام نحو 11.5 ألف مهندس خلال العام الجاري، كما سجل 2760 طالبا، و1278 فنيا، و840 إخصائيا، مبيناً أنه بحسب بيانات الهيئة للأعضاء السارية عضويتهم، بلغ عدد المهندسين 42.8 ألف مهندس، وعدد الإخصائيين 1470 إخصائيا، بينما عدد الفنيين 2012 فنيا.

وأبان أن الهيئة تعمل على تعزيز حقوق الملكية الفكرية للمهندسين والمكاتب والشركات الهندسية، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في رفع مستوى القطاع الهندسي ومنتجاته الإبداعية المتنوعة.

وأشار إلى أن الهيئة تعكف على عديد من المبادرات والاتفاقيات، التي ستسهم في رفع توظيف الكوادر السعودية وتدعيم المحتوى المحلي وترسيخ الأيدي الوطنية في المشاريع الكبرى، سواء كأفراد أو مكاتب وشركات هندسية.