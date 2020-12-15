نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التنمية الاجتماعية وشروط التقديم على قرض الاسرة وقرض اهل وقرض كنف في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التنمية الاجتماعية وشروطه الجديدة من اجل الحصول على تمويل، فقد قام بنك التنمية الاجتماعية بإطلاق أول منتج لتمويل الأعمال الحرة وكان منتج نفاذ وقد وصل مبلغ التمويل إلى 150 ألف ريال سعودي، وكان موجه إلى المواطنين القادرين على العمل ولكن لم تتوفر لهم الوظيفة المناسبة وذوي الحرف والمهارات الخاصة والقائمين على الأعمال الحرة وذلك عن طريق رفع فئة عملائه من العاطلين عن العمل، والموظفين ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال سعودي.

منتجات بنك التنمية التي شملتها الزيادة

قد صرح بنك التنمية الاجتماعي انه قد تم رفع مبلغ الدخل الشهري للمتقدم للحصول على تمويل اجتماعي إلى أثنى عشر ألف ريال سعودي وذلك لبعض المنتجات وهي كالاتي:

تمويل الزواج الذي يساعد في تخفيف أعباء الزواج على المقبلين. تمويل الأسرة الذي كان يساعد على أعانة رب الأسرة على تلبية متطلبات المنزل والأسرة. تمويل الترميم والذي كان يساعد على أعادة تجديد وترميم المباني أو أضافه تعديلات ضرورية للمباني السكنية.

وقد أشار بنك التنمية الاجتماعي إلى أن مبلغ التمويل قد وصل إلى مبلغ 60,000 ألف ريال سعودي، بشرط أن تكون القيمة المطلوبة على قدر احتياج من أراد التمويل ومقدرة سدادة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على التمويل

أن يكون سن المتقدم اقل من 70 عام ويكون سن الكفيل اقل من 55 عام. أن يكون الدخل الشهري 12,500 ريال سعودي. أن يكون الزواج لأول مرة ويستثنى من توفيت زوجته أو كان قد طلق زوجته الوحيدة دون الدخول بها في تمويل الزواج المرأة المطلقة أو الأرملة وتعول طفل أو اكثر يحق لها التقدم بطلب تمويل الأسرة. أن يكون عمر المنزل اكثر من 5 سنوات. أن يكون قد مر اكثر من سنه على انتقال ملكية المنزل لطالب التمويل.

بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف

يقدم بنك التنمية الإجتماعية قرض كنف للنساء الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات التي لا تعول وذلك عن طريق توفير قرض لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة وتصل قيمة القرض إلى 30 الف ريال سعودي.

شروط قرض كنف

يجب أن لا يقل عمر المقترض عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

يجب أن لا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة.

لا يشترط أن تكون المطلقة او الأرملة تعول أطفال.

لا يشترط تقديم وثيقة إثبات إعالة.

متطلبات التقديم على قرض كنف

تقديم وثيقة الهوية الوطينة سارية المفعول. تأكيد العنون الوطنى. كتابة رقم حساب الايبان. تقديم رقم الهاتف المسجل في منصة ابشر.

بنك التنمية الإجتماعية قرض اهل

أولا شروط الحصول على قرض اهل

يجب على المقترض أن يكون مقيد في سجلات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وتكون مدة خدمته لا تقل عن سنتين. يجب على المقترض تقديم كفالة حسب نموذج 105 الموجود في موقع البنك وذلك للفئات الآتية: الموظف والمتقاعد من القطاع الخاص والطالب وربة المنزل. يجب أن يكون الدخل الشهري للمتقدم 10 الآف ريال على الأقل.

بعدما تعرفنا على شروط قرض اهل من بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، الآن نتعرف على طريقة الحصول على قرض اهل من بنك التنمية.

طريقة تقديم طلب الحصول على قرض اهل

أولا ندخل على موقع بنك التنمية الإجتماعية. نقوم بالضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني. على المتقدم كتابة جميع البيانات المطلوبة. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة البنك ثم اضغط على تسجيل الطلب.

شروط بنك التنمية الاجتماعية قرض الأسرة

يمكن للرجال ايضا الاستفادة من قرض الاسرة، فضلاً عن المطلقات والأرامل، وهنا اقدم لكم الشروط الواجب توفرها للحصول على هذا القرض وهي كالتالي: