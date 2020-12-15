نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة الصحة تعلن بدء التسجيل للحصول على علاج كورونا مجاناً في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل للحصول على علاج كورونا، بداية من اليوم الثلاثاء الموافق يتمكن المواطنين السعوديين والمقيمين التقديم للحصول على لقاح فيروس كورونا المنتشر في البلاد مطلع العام الجاري، حيث افادة وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية صباح اليوم بيان توضح فيه الفئات المستفادة من الحصول علي علاج الوباء الجديد فيروس كورونا، كما أوضحت الوزارة فاعلية العلاج الجديد في القضاء على هذا الوباء الجديد وذلك بعد القيام بالعديد من الاختبارات التي أجريت عليه لقياس مدي مقاومة لهذا المرض الخطير، لذا يتمكن المواطنين السعوديين والمقيمين في التسجيل للحصول علي لقاح فيروس كورونا من خلال تطبيق صحتي التابع إلي وزارة الصحة السعودية، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني الفئات العمرية المستحقة للتقديم للإستفادة من لقاح فيروس كورونا.

بدء التسجيل للحصول على علاج كورونا

زفت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية نبأ عاجل في صباح اليوم عن بدء التسجيل في التطعيمات المضادة لفيروس كورونا عبر تطبيق صحتي، وذلك الفئات العمرية الكبيرة والفئات التي تعاني من أمراض السمنة المفرطة، حيث حددت الوزارة 3 مراحل خاصة لعلاج وباء فيروس كورونا، والتي تستهدف المرضي ذات الحالات الحرجة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسمنه المفرطة وكل مرحلة يتم تحديدها وفقاً إلي سن المريض، حيث أكدت الوزارة أن الأولوية للحصول علي العلاج للاكبر سننا، يتم بتقديم المواطنين للحصول علي العلاج من خلال تطبيق صحتي (http://onelink.to/yjc3nj).

الفئات المستحقة لعلاج فيروس كورونا مجاناً

ذكرت وزارة الصحة اليوم ثلاث مراحل للحصول علي تطعيم فيروس كورونا وجاءت هذه المراحل كالتالي: