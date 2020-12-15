نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز وطريقة الإلغاء وطباعة الوكالة الالكتروانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة العدل من خلال بوابة ناجز وتعتمد الوكالة مباشرة من الوزارة بالمملكة العربية السعودية، كما أنها تقدم العديد من المزايا للمقيمين والمواطنين ألتي ساهمت في توفير الوقت ولجهد المبذول دون الذهاب إلى مكاتب العدل للإصدار الوكالة أو الاستعلام عنها أو التسجيل في ناجز، وتسعى المملكة إلى تحويل كافة قطاعات الحكومة إلى التحويل الرقمي لسهولته والإنجاز في الاجراءت لذلك يجب معرفة خطوات أصدار وكالة إلكترونية ناجز 1442 وطريقة التسجيل والاستعلام عن الوكالة وطريقة الإلغاء والطباعة.

الاستعلام عن الوكالة الإلكترونية ناجز

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. تسجيل الدخول إلى وكالة ناجز برقم الهوية الوطنية. تسجيل الدخول بالبيانات الخاصة بالمستخدم. يتم الدخول إلى وكالات المستعلم. ظهور كافة الوكالات التي تم عملها من قبل. معرفة الحالة الخاصة بالوكالة اذا كانت الوكالة ما زالت سارية أم لا. الضغط على كلمة عرض الوكالة.

طريقة إلغاء الوكالة الالكتروانية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. الضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية يسار الشاشة. تسجيل الدخول إلى بوابة ناجز. كتابة الاسم ورقم الهوية والبيانات الخاصة بالعضوية. الدخول ألى صفحة الوكالات. الضغط فوق الوكالة التي تريد إلغاءها. الضغط على كلمة عرض الوكالة وبعد ذلك الضغط على كلمة فسخ. تظهر رسالة إلغاء الوكالة.

كيفية طباعة الوكالة الالكتروانية

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل. الدخول إلى بوابة ناجز وتسجيل الدخول. ملي بعض الخانات الفارغة ومنها رقم الهوية، وأيضًا البيانات الخاصة بالمستخدم. كتابة رمز الوكالات للاستفسار. الضغط على كلمة عرض الوكالة المراد الاستعلام عن بياناتها أو طباعتها. بعد ذلك الضغط على اختيار طباعة الوكالة.

أنواع الوكالات الإلكترونية

وكالة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وكالة الإجراءات الخاصة بالعمالة.

وكالة صناديق التنمية وبنك التنمية الاجتماعية.

كالة البنوك والرواتب.

وكالة العقارات والمنح. وكالة السجلات والبلديات.

وكالة السيارات والجمارك

وكالة الإدارات الحكومية.

وكالة المؤسسات والتراخيص

وكالة الضمان الاجتماعي.

وكالة المحاكم والنكاح.

والجدير بالذكر أن بوابة ناجز عملت على تسهيل الخدمات المتاحة من وزارة العدل للمواطنين والمقيمين بالمملكة مما وفر عليهم عناء الذهاب إلى مكاتب الحكومة وتعمل وزارة العدل على تتطوير خدماتها الالكتروانية المتاحة للمواطنين بالسعودية.