نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض قرض مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال في المقال التالي
عمر شويل - جدة عرض قرض شركة مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب يأتي ضمن مجموعة من العروض التمويلية التي تقدمها الشركة للعاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي وفترات سداد مرنة وأقساط تصل إلى 60 شهر وخطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء لاستكمال طلب العرض،حيث تعتبر شركة مرابحة مرنة واحدة من أهم وأكبر الشركات الرائدة في مجال التمويل في المملكة والتي أدركت أهمية توفير التمويل الإسلامي للعملاء لذلك تقدم الشركة مجموعة متنوعة ومتكاملة من الحلول التمويلية التي تلبي كافة المتطلبات والاحتياجات المالية للعملاء من العاملين في القطاع الحكومي وشبة الحكومي والعاملين أيضاً في القطاع الخاص.
عرض قرض مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب
تقدم شركة مرابحة مرنة عرض قرض شخصي دون الحاجه إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل وذلك بمبالغ مالية تصل إلى 250 ألف ريال سعودي وهامش ربح تنافسي،كما تعمل الشركة على سرعة تنفيذ طلب التمويل الشخصي وذلك من خلال خطوات سهلة وميسرة لجميع العملاء،وسوف نتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفنى على أهم المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند حصوله على عرض قرض مرابحة مرنة بدون تحويل الراتب للعملاء داخل المملكة العربية السعودية.
- قرض شخصي صمم طبق أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- لا يحتاج هذا التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل.
- توفر الشركة التمويل الشخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال سعودي وتصل إلى 250 ألف ريال سعودي.
- تقدم شركة مرابحة مرنة عرض القرض الشخصي بفترات سداد مرنة وأقساط ميسرة حتى 5 سنوات.
شروط الاستفادة من القرض الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة
يمكن للعملاء الحاليين للشركة أو العملاء الجدد التعرف على المزيد من المنتجات التمويلية المتاحة لدي الشركة من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة مرابحة مرنة والاطلاع على كافة العروض التمويلية المتاحة لديها والتي تناسب جميع العملاء،وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفنى على الشروط الواجب توفرها في المتقدمين للاستفادة من قرض الشركة بدون تحويل الراتب.
- الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي يجب ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص فيجب ألا يقل الراتب الشهري عن 6000 ريال سعودي.
- عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.
- يشترط أن يكون الشخص المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو جهة معتمدة لدي شركة مرابحة مرنة.
- مدة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن شهر واحد وذلك إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي.
- إذا كان المتقدم من العاملين في القطاع الخاص يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنة واحدة.
- للعاملين في قطاع البنوك أو الأتصالات يجب ألا تقل مدة الخدمة في العمل عن 3 أشهر.
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