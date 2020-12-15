وزير الرياضة الفيصل اجتمع برئيس المجلس الأولمبي الآسيوي

دوت الخليج : حسين الحبيب
التقى وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس ملف الرياض 2030 الأمير عبدالعزيز بن تركي بالشيخ أحمد الفهد الأحمد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي وبحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية مدير عام ملف الرياض 2030 الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، في ركن الضيافة بالجناح السعودي الخاص بملف الرياض 2030 في العاصمة العمانية مسقط الذي افتتح صباح أمس والذي يحكي مشروع الرياض لاستضافة الحدث الآسيوي الأهم، وعرض بعض من مشروعات البنى التحتية التي ستساعد في جعل الدورة الآسيوية 2030 هي الأجمل والأكثر تطور في تاريخ الأسياد.
وشهد الجناح السعودي حضورا رفيع المستوى من وزراء وسفراء وممثلي اللجان الأولمبية الخليجية والعربية والآسيوية للاطلاع على آخر استعدادات ملف الرياض وجاهزيته حيث أبدى الوفود والزوار إعجابهم بمحتويات الجناح، وطريقة عرض الملف المقدم.
من جهة أخرى يشارك الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ظهر (الثلاثاء) في اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي كونه أحد أعضاء المكتب ورئيس لجنة التعليم، حيث سيقدّم تقرير اللجنة عن الفترة الماضية.
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