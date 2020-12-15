نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي في السعودية وشروط الحصول عليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي ، يقدم البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي من أهمها تمويل بدون تحويل راتب بنك الاهلي ، وهذه الخدمة يبحث عنها الكثير من المواطنين اللذين يحتاجون هذا النوع من التمويلات، كما يوجد أيضا الكثير من البنوك الأخري التي تعطي تمويل بدون تحويل راتب مثل بنك التسليف، وتمويل بدون تحويل راتب من بنك الاستثمار السعودي، وتمويل بدون تحويل راتب من مصرف الراجحي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط وخطوات التقديم على قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي في السعودية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي

يعتبر البنك الأهلي من أهم وأكبر البنوك الموجودة في المملكة العربية السعودية، الذي يقدم الكثير من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين، كما أنه يقدم العديد من القروض والتمويلات، ولكي يتمكن العميل من التقديم والحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الاهلي ، يجب توافر الشروط التي وضعها البنك وتقديم الأوراق المطلوبة للحصول علي التمويل .

شروط الحصول على تمويل الاهلي بدون تحويل راتب

لكي تتمكن من الحصول على القرض يجب توافر الشروط التي وضعها البنك الأهلي في السعودية والشروط كالأتي :

يجب أن يكون عمر العميل المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام وقت تسديد أخر قسط مستحق للبنك .

يجب أن يكون العميل يعمل في أحدي القطاعات العامه أو الخاصة .

يجب أن يكون العميل موظفا في الشركات أو المؤسسات التي تقوم بتحويل الراتب له .

في حالة أن كان العميل سعودي الجنسية يجب أن لا يقل راتبه عن 3000 ريال سعودي، إما إذا كان العميل أجنبي يجب أن لا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي .

في حالة إذا كان العميل سعودي الجنسية يجب أن تكون فتره عمله لا تقل عن شهر، أما إذا كان العميل أجنبي يجب أن لا تقل فتره عمله عن ثلاث أشهر .

خطوات التقديم على قرض بنك الاهلي بدون تحويل راتب

يجب على العميل المتقدم للحصول على القرض أن يقوم بتعبئة بيانات النموذج الخاص بطلب الحصول على قرض شخصي من البنك .

في حالة إذا كان العميل سعودي الجنسية يجب تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي، أما إذا كان العميل غير سعودي الجنسية يجب تقديم صورة الإقامة .

يجب على العميل تقديم خطاب رسمي من الجهة التي يعمل بها موضحا فيه نوع الوظيفة وتاريخ بدا الوظيفة وقيمة الراتب الشهري .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم شروط وخطوات الحصول على قرض بدون تحويل راتب البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية .