بعد تلقيه جرعة منه.. هذا ما قاله بروفيسور سعودي عن لقاح “كورونا”

بلادي – الرياض :
قال بروفيسور الطب التجديدي المشارك في جامعة أوساكا اليابانية الدكتور صفوق الشمري، إنه تلقى جرعة من أحد لقاحات فيروس كورونا، ناصحاً الجميع بأخذ اللقاح.
وأوضح الشمري أنه لا يستطيع أن يذكر نوع اللقاح الذي أخذه لأنه عضو في لجنة تقييم واعتماد اللقاحات، حتى لا يعد ذكره لنوع اللقاح تحيزاً، مشيراً إلى أنه اختار اللقاح الأنسب له من عدة لقاحات عرضت عليهم، لكن هذا لا يعني أن البقية ليست جيدة وإلا ما كانت اللجنة لتعتمدها.
وأكد أن اللجنة بعد مراجعتها لعشرات آلاف تقارير التجارب، توصلت لأمان وفاعلية اللقاح، مبيناً أنها مسؤولية كبرى وعلى أساس ذلك تم اعتماد اللقاحات، وقاموا بتجربتها ولولا ثقتهم ما كانوا ليوافقوا على تجربتها.
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