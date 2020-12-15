نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مكتبة جرير جوالات خصم جوالات سامسونج وهواوي الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مكتبة جرير جوالات تقوم مكتبة جرير بتقديم العديد من العروض والتخفيضات على أجهزة الجوالات المختلفة من خلال عروض جوالات جرير 2020 والتي تضم عدد كبير من أجهزة الجوالات لشركات مختلفة بالإضافة إلى تقديم العديد من العروض أخري على باقي الأجهزة كالألعاب الالكترونية من خلال عروض بلايستيشن 5 جرير وفيما يلي سوف نتعرف على أسعار الجوالات من مكتبة جرير.

أسعار مكتبة جرير جوالات

يبحث العديد من راغبي اقتناء أجهزة الجوال عن أسعار مكتبة جرير جوالات ويرجع السبب في ذلك إلى أن جوالات جرير أصلية وهي التي تجعل الأقبال عليها متزايد، بالإضافة إلى أن المكتبة تقدم عروض جوالات سامسونج جرير وعروض جرير هواوي الذين يحتلون مكانة كبيرة بين مستخدمي الجوالات بالمملكة.

عروض مكتبة جرير 2020

من خلال عروض مكتبة جرير يتم توفير مبالغ مالية للعملاء بصورة كبيرة بالإضافة إلى إمكانية الحصول على خصم إضافي للعملاء من خلال استخدامهم لبطاقة سامبا جرير الائتمانية وفيما يلي سوف نستعرض بعض أسعار أحدث الجوالات داخل المكتبة:

جوال سامسونج جلاكسي a51 ذو مساحة داخلية مائتان وستة وخمسون جيجا بايت ورام 8 جيجا بايت والذي يعتبر من الأجهزة المتميزة بسعر ألف ومائة وتسعة وتسعون ريالًا سعوديًا كما أنه يمكن الحصول على خصم 15% في حالة استخدام بطاقة سامبا جرير الائتمانية.

جوال ريلمي 7i والتابع لشركة أوبو بسعة تخزينية مائة وثمانية وعشرون جيجا بايت ورام ثمانية جيجا بايت ويأتي بسعر ثمانمائة وتسعة وتسعون ريالًا بدلًا من تسعمائة وتسعة وأربعون ريالًا بالإضافة إلى تخفيض بطاقة سامبا جرير.

عروض جرير هواوي

تقدم مكتبة جرير أفضل العروض على أجهزة الجوالات من شركة هواوي وفيما يلي نستعرض أفضل هذه العروض:

جوال هواوي بي 40 برو ذو سعة تخزينية مائتان وستة وخمسون جيجا بايت، وثمانية جيجا رام وقد وفرت المكتبة الجهاز بسعر ثلاثة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالًا بدلًا من ثلاثة ألاف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالًا سعوديًا كما يستطيع العميل الحصول على الخصم الإضافي من خلال بطاقة سامبا جرير.

جوال هواوي نوفا 7 اس اى بسعة تخزينية مائة ثمانية وعشرون جيجا وثمانية جيجا بايت رام وتم طرحه من قبل المكتبة بسعر ألف وثلاثمائة وتسعة وتسعون ريالًا سعوديًا بدلًا من ألف وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالًا وأيضًا يمكن للعميل باستخدام بطاقة سامبا جرير الحصول على 15% تخفيض إضافي.

رقم مكتبة جرير

إيمانًا من مكتبة جرير بأهمية وقت عملائها فإنها قد وضعت رقم موحد يمكنهم الاتصال به للحصول على المعلومات عن توافر الأجهزة أو أسعار مكتبة جرير جوالات عن طريق رقم (920000089).