نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل راتب أمتلك شقة – قطعة أرض – فيلا – دوبلكس بتمويل عقاري يصل إلى 8 مليون ريال من بنك الجزيرة السعودي للقطاع الحكومي والخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل العقاري من بنك الجزيرة السعودي يبحث عليه العديد من المواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يقدم بنك الجزيرة عدة خيارات للتمويل العقاري حتي تمتلك عقار يتناسب مع ظروف أي شخص وبتسهيلات تختلف عن أي بنك أخر، حيث يستطيع أي مواطن مقيم بالمملكة الحصول علي فرصة امتلاك شقة أو قطعة أرض أو فيلا أو دوبلكس من خلال منتج بيتي الذي يقوم بتمويله بنك الجزيرة، حيث يقوم بنك الجزيرة بتمليك العقار الذي يرغب به أي شخص نظير دفع 10% فقط دفعة أولى من قيمة العقار الذي يريد أن يتملكه أي شخص، ومن خلال موقعنا المتميز نوضح لكل مواطن سعودي شروط الحصول علي تمويل عقاري من بنك الجزيرة، وتوضيح مميزات التمويل العقاري من بنك الجزيرة لكل من يرغب في الحصول عليه، في التفاصيل القادمة. مميزات التمويل العقاري من بنك الجزيرة السعودي يمول بنك الجزيرة 90% من إجمالي قيمة العقار الذي يرغب به كل فرد.

يصل مبلع التمويل العقاري إلى مبلغ 8 مليون ريال سعودي.

توفير ميزة دفع أول قسط بعد 6 شهور فقط من بداية التمويل.

التمويل العقاري من بنك الجزيرة متوافق مع أحكام الشريعة.

الإعفاء من سداد الأقساط في حالة العجز أو الوفاة.

الحصول علي ميزة تأمين للعقار ضد الحروق أو الكوارث الطبيعية أو أي حوادث أخري خلال فترة سداد التمويل.

تمويل العقار متاح لجميع أصحاب المهن الحرة بجميع التخصصات أيضاً. استعلام هام بالمملكة شروط صرف التمويل العقاري من بنك الجزيرة السعودي الراغب في التمويل العقاري يجب أن يكون سعودي الجنسية، أو من التابعين لدول مجلس التعاون الخليجي.

ألا يقل عمر الشخص عن 21 عام فقط.

ألا يقل راتب الموظف عن 6000 ريال سعودي فقط.

في حالة وجود ضامن، يجب ألا يقل راتب الشخص عن 5000 ريال، 3000 ريال للضامن.

أن يكون الشخص مرتبط بعمل لفترة لا تقل عن 6 شهور فقط للقطاع الخاص.

أن يكون الشخص مرتبط بعمل لفترة لا تقل عن 3 شهور فقط للقطاع شبه الحكومي.

أن يكون الشخص مرتبط بعمل دون حد ادني للقطاع الحكومي.

أن يكون الشخص مرتبط بعمل لا يقل عن عامان لجميع المهن الحرة. استعلام هام بالمملكة تقديم طلب تمويل عقاري من بنك الجزيرة السعودي يستطيع أي مواطن سعودي مقيم داخل المملكة في القطاع الحكومي أو الخاص أو شبه الحكومي أو في أي مهنة حرة، الحصول علي التمويل العقاري من بنك الجزيرة إلكترونياً من خلال الرابط التالي: تقديم طلب، ومن خلال الطلب يتم ملي جميع البيانات المطلوبة، وانتظار الرد من بنك الجزيرة خلال فترة بسيطة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقل راتب أمتلك شقة – قطعة أرض – فيلا – دوبلكس بتمويل عقاري يصل إلى 8 مليون ريال من بنك الجزيرة السعودي للقطاع الحكومي والخاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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