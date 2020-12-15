نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل فتح باب التسجيل في المنح الدراسية في المجال الطبي للسعوديين في بريطانيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم بدء التسجيل في المنح التدريبية في المجال الطبي في بريطانيا للسعوديين حسبما أعلنت وزارة التعليم في صباح اليوم عن توافر 300 فرصة تدريب للطلاب في المجال الطبي في بريطانيا يتم التقديم فيها بداية من اليوم، فيما أكدت أن المنح المتاحة للأطباء السعوديين فقط من خلال سلسلة التعاون بين وزارة التعليم ومستشفيات برمنغهام الانجليزية UHB، ومنظمة التدريب الطبي HEE، والتي تهدف إلي تطوير وضخ الإستفادة القصوي لأبناء وبنات الطلاب والطالبات في المجال الطبي في المملكة العربية السعودية، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني خطوات التسجيل في برنامج التدريب الطبي والشروط والضوابط الجديدة الواجب توافرها في المتقدمين كما نقدم لكم موعد انتهاء التسجيل في البرنامج الطبي.

بدء التسجيل في المنح التدريبية في المجال الطبي في بريطانيا للسعوديين

أكدت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية عن توافر 300 مقعد للحجز للأطباء السعوديين، فيما أكدت أن الأماكن المخصصة للتدريب في المجال الطبي شملت التخصصات الدقيقة والتخصصات العامة أيضاً المعتمدة من GMC المجلس الطبي في بريطانيا، حيث يؤهل المتدربين بعد التخرج إلي التصنيف المهني، وناشدت الوزارة كافة الراغبين في الالتحاق في الدورة التدريبية التسجيل عبر مقاعد الاتفاقيات الصحية.

شروط التسجيل في المنح التدريبة

أكدت وزارة التعليم عن بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها في المتقدمين للالتحاق بالدورة التدريبية في بريطانيا والتي من أهمها التالي:

الحصول علي شهادة الدورة الإنجليزية الدولية IELTS بدرجة لا تقل عن 7.5 إجمالي.

بدرجة لا تقل عن 7.5 إجمالي. الحصول علي درجة لا تقل عن 7 في اختبار اللغة الإنجليزية OET المهنية.

الحصول علي درجة لا تقل عن B في اختبار التحدث والاستماع والكتابة والقراءة في مهارات اللغة الإنجليزية.

يجب أن لا تقل المدة الزمنية للحصول على الدورات السابقة عن عامين علي أقصي تقدير.

موعد التقديم علي برنامج المنح الدراسية

حددت وزارة التعليم موعد بدء التسجيل في الدورات التدريبية في بريطانيا بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 ويستمر فتح باب التسجيل والقبول إلي نهاية يوم 22 من نفس الشهر ديسمبر 2020، فيما نوهت أن المقبولين في البرنامج سيتم التحاقهم بالدورات التدريبة في أوائل شهر ابريل 2021م.