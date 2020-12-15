بدون تحويل راتب.. خطوات وشروط الحصول على قرض تسهيل tasheelfinance في السعودية ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة يظل التمويل بدون تحويل راتب، أحد أفضل الحلول التي يلجأ إليها السعوديون والوافدون، لحل أزمتهم المالية، فيما يمكن معرفة خطوات وشروط الحصول على قرض تسهيل tasheelfinance في المملكة 1442هـ، للاستفادة من هذا المنتج التمويلي الذي يتبع للشركة المتحدة للإلكترونيات، والتي جرى إنشاؤها قبل نحو 17 عامًا، لتقدم المنتجات المختلفة للعملاء، مثل الأجهزة الكهربائية، والإلكترونية، وغيرها الكثير من المنتجات المهمة بالنسبة للأسرة السعودية، خصوصًا أنها توفر الثقة والأمان بعد عمليات الشراء، إضافة إلى التوصيل المجاني في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، وتطبيق التعامل بأحكام الشريعة الإسلامية، دون الحصول على أية فوائد رغم السداد المريح.

شروط الحصول على قرض تسهيل في السعودية 1442

وضعت تسهيل للقروض بدون تحويل الراتب العديد من الشروط اللازمة والمميزة، وتختلف تلك الشروط وفق موظفي القطاع العام أو الخاص، وجاءت الشروط لضمان حصول المواطنين السعوديين للتمويل الشخصي، وجاءت شروط الحصول على تمويل تسهيل كالآتي:

يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 23 و25 عامًا. يجب أن لا تقل خدمة الموظف عن عام بحد أدنى. بالنسبة للدخل الشهري للوافد، فلا يقل عن 8 آلاف ريال سعودي. من الضروري أيضًا، أن تكون جهة العمل معتمدة لدى الشركة. إذا كان المتقدم أكبر من 25 عاما وأقل من 60 عاما، يجب أن لا تقل خدمته عن 3 أشهر، إن كان من العاملين في الحكومة أو القطاع الخاص، وسعودي الجنسية. إذا كان من الوافدين، فيجب أن يكون قد أمضى سنة في عمله، بحد أدنى. أخيرًا، لا يقل الدخل الشهري عن 5 آلاف ريال سعودي للمواطن.

خطوات الاستفادة من تمويل tasheel

أما بالنسبة لخطوات ومستندات الاستفادة من تمويل tasheel، الذي يتراوح بين 4 آلاف ريال و30 ألف ريال سعودي، فيما يكون وفق خيارات سداد متعددة تتراوح بين 36 أو 48 أو 60 شهرً، فهي على النحو الآتي: