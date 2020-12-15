عاجل وزارة التعليم توضح طريقة اختبارات التعليم العام عبر نظام نور الإلكتروني

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عمر شويل - جدة طريقة اختبارات التعليم العام في السعودية في الوقت الحالي من الأمور الهامة حيث يتزايد البحث على كيفية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول للتعليم العام في السعودية في الظروف الراهنة لعام 2020م تم صدور من وزارة التعليم السعودي طريقة تقيم اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث سوف يتم تصحيح الاختبارات وإدخال الدرجات من خلال نظام نور الإلكتروني وسوف يكون موعد اختيار الفصل الأول للتعليم العام في يوم الأحد القادم لشهر ديسمبر لعام 2020 ميلادي فيقوم الاختيار على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصحيح ورصد الدرجات في المملكة العربية السعودية ويكون ذلك لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والطالبات والجميع من الظروف الراهنة التي تمر بها السعودية
طريقة اختبارات التعليم العام للفصل الدراسي الأول والثاني في السعودية لعام 1442
- وضحت وزارة التعليم أن اختبارات الصف الأول والصف الثاني ويشمل المرحلة الابتدائية ومرحلة التربية الخاصة يعتمد على التحصيل الدراسي للطلاب من التقيم الدائم لهم ويعتمد على مستوى الطالب والطالبة في التعليم عن بعد
- يتطلب التعليم تقييم الطلبة والطالبات من خلال أدوات التقييم المعترف بها في وزارة التعليم السعودي بالاعتماد على التعليم عن بعد لمتابعة الطلاب والطالبات في المدارس
- يعتمد وزارة التعليم على نظام نور الإلكتروني في تقييم الفترة الأولى والفترة الثانية للفصل الدراسي الأول
- مراجعة كافة نتائج الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد من حيث المهارات المتقنة وكذلك المهارات غير المتقنة
- وزارة التعليم السعودي سوف تقيم المهارات في الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور الإلكتروني وتكون مسؤلية قائد المدرسة في التأكد من ذلك الأمر على النحو المطلوب في المملكة العربية السعودية
- تعتمد وزارة التعليم على وضع لجان من أجل متابعة تنفيذ إجراءات التقيم أثناء إختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني في السعودية
- شرط أساسي عند الانتهاء من تقيم الطالب والطالبة في إختبارات التعليم العام يتم طباعة التقيم مع وضع النسخة الأصلية في ملف الطالب أو الطالبة لإثبات عملية التقيم الدائم والمستمر لهم
موعد اختبارات التعليم العام للفصل الدراسي الأول في السعودية لعام 1442
أكدت وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية على الاعتماد على نظام نور الإلكتروني في رصد ومراقبة تقيم الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول وكذلك الفصل الدراسي الثانى ويتم في النهاية طباعة التقيم واعتماده للطالب أو الطالبة وسوف يتم ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني بالسعودية وتبدأ الاختبارات الدراسية يوم الأحد القادم الموافق يوم 20 من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلادي داخل أراضي السعودية
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