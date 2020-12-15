نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل وزارة التعليم توضح طريقة اختبارات التعليم العام عبر نظام نور الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة اختبارات التعليم العام في السعودية في الوقت الحالي من الأمور الهامة حيث يتزايد البحث على كيفية إجراء اختبارات الفصل الدراسي الأول للتعليم العام في السعودية في الظروف الراهنة لعام 2020م تم صدور من وزارة التعليم السعودي طريقة تقيم اختبارات الفصل الدراسي الأول حيث سوف يتم تصحيح الاختبارات وإدخال الدرجات من خلال نظام نور الإلكتروني وسوف يكون موعد اختيار الفصل الأول للتعليم العام في يوم الأحد القادم لشهر ديسمبر لعام 2020 ميلادي فيقوم الاختيار على استخدام التكنولوجيا الحديثة في التصحيح ورصد الدرجات في المملكة العربية السعودية ويكون ذلك لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب والطالبات والجميع من الظروف الراهنة التي تمر بها السعودية

طريقة اختبارات التعليم العام للفصل الدراسي الأول والثاني في السعودية لعام 1442

وضحت وزارة التعليم أن اختبارات الصف الأول والصف الثاني ويشمل المرحلة الابتدائية ومرحلة التربية الخاصة يعتمد على التحصيل الدراسي للطلاب من التقيم الدائم لهم ويعتمد على مستوى الطالب والطالبة في التعليم عن بعد

يتطلب التعليم تقييم الطلبة والطالبات من خلال أدوات التقييم المعترف بها في وزارة التعليم السعودي بالاعتماد على التعليم عن بعد لمتابعة الطلاب والطالبات في المدارس

يعتمد وزارة التعليم على نظام نور الإلكتروني في تقييم الفترة الأولى والفترة الثانية للفصل الدراسي الأول

مراجعة كافة نتائج الطلاب والطالبات في التعليم عن بعد من حيث المهارات المتقنة وكذلك المهارات غير المتقنة

وزارة التعليم السعودي سوف تقيم المهارات في الفصل الدراسي الأول من خلال نظام نور الإلكتروني وتكون مسؤلية قائد المدرسة في التأكد من ذلك الأمر على النحو المطلوب في المملكة العربية السعودية

تعتمد وزارة التعليم على وضع لجان من أجل متابعة تنفيذ إجراءات التقيم أثناء إختبارات الفصل الدراسي الأول والثاني في السعودية

شرط أساسي عند الانتهاء من تقيم الطالب والطالبة في إختبارات التعليم العام يتم طباعة التقيم مع وضع النسخة الأصلية في ملف الطالب أو الطالبة لإثبات عملية التقيم الدائم والمستمر لهم

موعد اختبارات التعليم العام للفصل الدراسي الأول في السعودية لعام 1442

أكدت وزارة التعليم السعودي في المملكة العربية السعودية على الاعتماد على نظام نور الإلكتروني في رصد ومراقبة تقيم الطلاب والطالبات في الفصل الدراسي الأول وكذلك الفصل الدراسي الثانى ويتم في النهاية طباعة التقيم واعتماده للطالب أو الطالبة وسوف يتم ذلك من خلال نظام نور الإلكتروني بالسعودية وتبدأ الاختبارات الدراسية يوم الأحد القادم الموافق يوم 20 من شهر ديسمبر لعام 2020 ميلادي داخل أراضي السعودية