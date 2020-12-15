نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية ، يبحث المواطنين السعوديين في هذه الفترة عن أحدث عروض تقسيط السيارات بالسعودية، حيث أن يفضل الكثير أنظمة التقسيط لأنها مريحة بدرجة كبيرة دون مقدمات وتلعب دور كبير بتنشيط سوق تمويل وتقسيط السيارات بالمملكة العربية السعودية بدرجة كبيرة، مما جعل الكثير من البنوك والشركات المتخصصة في التمويل تسعى على أن تقدم خدماتها التمويلية سواء للشركات أو للأفراد، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بعروض تمويل وتقسيط السيارات في المملكة .

عروض تقسيط السيارات في السعودية

سوف نوضح لكم أهم العروض المقدمة من بنوك وشركات تمويلية متنوعة لتقسيط السيارات :

عروض عبد اللطيف جميل للتقسيط :

يدعم تمويل السيارات بدفع مقدمة 10% فقط أو بدون مقدم، وأيضاً دون الحاجة لوجود كفيل، ويوفر لك كافة التأمينات على هيكل السيارة، ويتم سداد الأقساط بسهولة ويسر، من خلال دفعات كل شهر تصل حتى 60 شهر، جميع تعاملاته مطابقة للشريعة الإسلامية .

عروض البنك الأهلي لتقسيط السيارات :

عروض البنك الأهلي تشمل جميع أنواع السيارات لتضمن للعميل القيام باختيار السيارة المناسبة له بكل سهولة دون عناء، ويوفر للعملاء الكرام عروض حصرية ينفرد بها للتمويل التأجيري بالتزامن مع جميع موزعين ووكلاء السيارات المعتمدين في المملكة العربية السعودية، ويقدم عروضه دون كفيل ودون تجويل راتب فقط يقدم العميل كافة الضمانات التي تؤكد تسديد ثمن السيارة بأنظمة سداد مختلفة .

عروض بنك الجزيرة:

تتم بعدة نظم النظام الأول التقسيط مع أحدى التجار وأصحاب المحلات والشركات والمشاركين في البرنامج، و النظام الثاني هو التقسيط المريح لأي تاجر أو صاحب محل تجاري وغير مشترك في البرنامج، والنظام الثالث تقوم بتقسيط جميع عمليات السحب وأيضاً التحويل النقدي .

عروض شركة اليسر :

تدرس الشركة في البداية وضع العميل الانتمائي حتى توفر له مقدمات بسيطة أو دون دفعة أولى، دون أن تطلب منه كفيل لكي يضمنه في تسديد الأقساط، ومدة سداد طويلة نصل حتى 60 شهر، كما أن كافة الإجراءات سهلة وبسيطة وغير معقدة، وتوفر للعملاء تأمين شامل على السيارة خلال فترة التعاقد، فروعها منتشرة في كافة أنحاء المملكة لتقديم خدمة ما بعد البيع .