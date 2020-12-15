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عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل لدراسة بكالوريوس الطب البشري في ايرلندا للسعوديين حسبما أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم والمقرر أن يبدأ التسجيل للطلاب الراغبين في إستكمال الدراسة في تخصص الطب البشري بداية من اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 حيث يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع سفير، لذا نقدم لكم عبر موقع ثقفني رابط التسجيل والتقديم في بكالوريوس الطب البشري والشروط والضوابط الجديدة الواجب توافرها في الطلاب والطالبات المتقدمين وموعد بدء الدراسة.

فتح باب التسجيل والقبول لدراسة بكالوريوس الطب البشري في ايرلندا للسعوديين

أعلنت في صباح اليوم وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية عن بدء عمليات التسجيل والقبول لطلاب وطالبات حملة شهادة الثانوية العامة قسم (العلوم الطبيعية) الراغبين في دراسة بكالوريوس الطب البشري في دولة ايرلندا، فيما حددت وزارة التعليم العديد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لإمكانية القبول والالتحاق بالدراسة في ايرلندا، فيما أعلنت وزارة التعليم أيضاً عن بدء التسجيل في الدورات التدريبية للمجال الطبي في بريطانيا للسعوديين.



شروط التسجيل لدراسة بكالوريوس الطب البشري في ايرلندا

ذكرت وزارة التعليم عبر بيان عاجل اليوم علي موقع وزارة التعليم عن شروط قبول المتقدمين لدراسة بكالوريوس الطب البشري في ايرلندا وجاءت الشروط كالآتي:

يجب أن يكون المتقدم يحمل جنسية سعودية.

يجب أن لا يكون المتقدم يعمل في أحدي القطاعات العام أو الخاصة.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عام.

يجب أن يكون المتقدم لائق طبيا.

يجب أن تقل درجات المتقدم في الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية” عن 95%.

يجب أن لا يكون قد مر على الحصول على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام.

يجب أن تكون شهادة المعادلة معتمدة من الجهات المعنية.

يجب أن تقل معدل درجات التحصيلي والقدرات عن 80%.

يجب أن لا تقل درجات المتقدم في IELTS عن 5.5، كما يجب أن لا تقل عن خمس درجات أيضاً في كل قسم.

رابط التسجيل لدراسة بكالوريوس الطب البشري في ايرلندا

يتمكن كافة الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية الراغبين في التقديم للدراسة في كلية الطب البشري في ايرلندا التسجيل عبر منصة سفير التابعة إلي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، فيما أكدت الوزارة أن موعد بدء التسجيل يبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020 ويستمر في باب التسجيل والقبول حتى يوم 19 ديسمبر 2020، على أن تبدأ الدراسة في بداية شهر يناير 2021م.

