نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل جميع مشاكل اختبار الفورمز لاختبارات الفصل الدراسي الأول الالكترونية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب اختبارات الفصل الأول عن بعد يبحث الكثير من الطلبة عن حل مشاكل اختبار الفورمز 2020 المتعلقة بالاختبارات الفصلية للفصل الدراسي الأول الالكتروني، ولهذا السبب قمنا بتوفير حلول أكثر المعضلات التي تواجه الطلاب أثناء الاختبارات والتي من المتوقع أن تواجهكم في الاختبارات القادمة، وقد وفر موقعنا لطلابنا حل هذه المشاكل التي من الممكن أن يتعرض لها الطلبة، ويأتي ذلك مع وجود ترقب وقلق من قبل الطلاب والمعلمين من أجل سير العملية الامتحانية، ويعود ذلك إلى أن هذه الاختبارات استثنائية والتي ستكون لأول مرة في تاريخ المملكة عن بعد، حيث كانت في السابق في المدارس الحضورية العادية.

حل مشاكل اختبار الفورمز في المملكة العربية السعودية

وتأتي هذه الحلول للمشكلات المتوقعة من أجل سير العملية الامتحانية بدون أي توقف، حيث يجب على الطالب أن يستعد لكل الاحتمالات من أجل أن يقوم بأداء الاختبار حتى نهايته، ومن أبرز المشاكل التي من الممكن أن تظهر للطالب أثناء العملية الاختبارية هو ظهور الأسئلة من خلال صورة داخل تطبيق فورمز من المشاكل أيضا هو وجود خطأ في الحساب، كما يظهر في بعض الأحيان وجود خطأ في أثناء إرسال الإجابات للمعلم، حيث سنعمل على توضيح الإجابات على هذه المشاكل، بالإضافة إلى بعض المشكلات الأخرى والتي ستواجهكم داخل منصة فورمز.

ما هو حل ظهور السؤال بشكل صورة

من الممكن أن تحدث هذه المشكلة في الاختبارات النصفية ويأتي السؤال على سبيل المثال داخل صورة وبذلك يواجه الطالب مشكلة في كيفية حل السؤال، ويكون حل مشكلة ظهور اسئلة الاختبار على شكل صور ، كما هو موضح في الخطوات القادمة:

قم أولا بالتوجه إلى الصورة التي تواجه فيها المشكلة من خلال سهم اللاب توب بعد ذلك نضغط عليه بالزر اليميني للفأرة

قم الآن بالضغط على تحميل الصورة

الآن يمكنك أن ترسل اختبارك بدون أي مشاكل وستظهر الأسئلة على الصفحة مباشرة.

ظهور مشكلة اختبار بدون عنوان في تطبيق الفورمز

يمكن التأكد من أن من قام بتسجيل الحساب التعليمي داخل منصة مدرستي هو ولدك المقصود، ويكون ذلك من خلال قراءة الاسم الذي يظهر بعد كلمة مرحبا في أسفل العنوان المتعلق بالاختبار، إذا وجدت الاسم مختلف فإنه يدل على أنه تم الدخول من خلال رابط الاختبار لحساب طالب أو معلم مختلف من نفس المدرسة، ويجب عليك حل مشكلة اختبار بدون عنوان من خلال تسجيل الخروج من الحساب الحالي وإعادة التسجيل بالحساب الخاص بالجهاز الذي تقوم باستخدامه.

كيفية التأكد من إرسال الإجابة للمعلم في الفورمز

يجب على الطالب عند إرسال الإجابة للمعلم أن يقوم بالتأكد من إرسال الإجابة فعليا، ويكون ذلك من خلال النظر إلى الصفحة، ويجب أن يكون هناك عبارة “تم إرسال الرد”

يستطيع الطالب أن يقوم بمشاهدة النتيجة الخاصة به من خلال النقر على أيقونة عرض النتائج في حال ظهرت له.

حل مشكلة انقطاع الإنترنت تطبيق الفورمز

في حال انقطاع الإنترنت أثناء تأدية الاختبار الالكتروني أو في حال لم تظهر صفحة “تم إرسال الرد” فهنا عليك القيام بالرجوع والضغط على لينك الاختبار من جديد، وفي حال فتح الصفحة نفسها مرة أخرى فإنه من المؤكد لم ترسل الإجابة التي قمت بكتابتها إلى المعلم ويجب عليك القيام بحل الاختبار مرة ثانية، وفي حال ظهرت لك تم إرسال استجابتك بالفعل ، فهذا يعني أنه تم إرسال الإجابة للمعلم بنجاح.

حل مشكلة ليس لديك الإذن لعرض هذا النموذج داخل الفورمز

من الممكن أن تظهر لك عبارة ليس لديك الإذن لعرض النموذج ويعود سبب هذه المشكلة إلى التسجيل بحساب بريد تعليمي غير حسابك، والمقصود أنه من الممكن أنه تم تسجيل الدخول لحساب آخر بغير المدرسة التي تدرس فيها أو أنه لم تسجل الدخول بحساب بريد التعليمي

حل هذه المشكلة هو تسجيل الخروج والمحاولة مرة أخرى بحساب ابنكم الصحيح.

حل مشكلة لا يمكن الرد على هذا النموذج الآن في الفورمز

من الممكن أن تظهر لكم مشكلة جديدة وهي لا يمكن الرد على هذا النموذج الآن ، وتظهر هذه الصفحة عند الضغط على أيقونة رابط الاختبار، ويدل هذا إلى وجود احتمالين إما أن الاختبار لم يبدأ بعد أو أنه قد انتهى بالفعل

حل هذه المشكلة إن كان لم يبدأ بعد فيمكنك أن تقوم بالتجريب مرة أخرى بعد دقائق، أما إذا انتهى فإنه لا يوجد حل لهذه المشكلة وقد تم تسجيلك غائب عن الاختبار.

حل مشكلة هذا النموذج مغلق تطبيق الفورمز

في حال ظهرت لك صفحة تحتوي هذا النموذج مغلق عند النقر على زر رابط الاختبار، أي أن المعلم قد قام بإغلاق رابط الاختبار

بذلك لن تستطيع الدخول إلى الاختبار أبدا.

حل مشكلة تسجيل الدخول مايكرو سوفت فورمز

في حال ظهرت لك هذه الصفحة “تسجيل الدخول مايكروسوفت فورمز” بعد الضغط على بوابة الاختبار فيجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول من خلال البريد التعليمي للطالب الموجود في منصة مدرستي

قم بتسجيل كلمة السر حتى تتمكن من الدخول إلى الاختبار.

حل مشكلة تسجيل الخروج من حساب مايكروسوفت فورمز

من الممكن أن تظهر لك مشكلة في تسجيل الدخول إلى حسابك، حيث سيتم إخراجك تلقائيا من مايكروسوفت وفي هذه الحال يكون الحل على النحو التالي: