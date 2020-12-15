نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق منصة أبشر الأفراد الجديد وتنبيه من منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق منصة أبشر الأفراد الجديد، قامت منصة أبشر مؤخرًا بتوضيح تنبيه هام بشأن الخدمات الإلكترونية الخاصة بها، وطلبت من مستخدمي منصة أبشر ضرورة تحميل تطبيق أبشر الأفراد الجديد بنسخته التجريبية الجديدة والتي توفر تجربة فريدة من نوعها وجديدة كليًا عند استخدام خدمات أبشر الإلكترونية، كما أن المنصة أوضحت طريقة تحميل تطبيق أبشر الجديد من خلال الموقع الرسمي لها على موقع التواصل تويتر.

منصة أبشر الجديدة

تقوم منصة أبشر الحكومية دائمًا بالتحديث من خدماتها الإلكترونية بما يتناسب مع حاجة المستخدمين، ومن فترة لأخرى تقوم بإضافة بعض البوابات الإلكترونية الحديثة بما يتوافق مع رؤية المملكة المستقبلية 2030، وهو ما يجعل المنصة دائمة الاستخدام بين المواطنين.

أبشر أفراد الجديد

تم تصميم تلك المنصة بمعايير أمنية عالية لحماية المعلومات الشخصية لكل المستخدمين من السعودية، وكذلك تقدم الخدمات الإلكترونية بشكل سهل وبسيط لجميع الأفراد والمجموعات المستخدمة للمنصة، فهي توفر لهم سهولة التعرف على العديد من أنواع المعاملات الحكومية، وبذلك تم الربط بين كثير من الخدمات الحكومية بطريقة بسيطة، كما أنها وفرت على المواطنين الكثير من المجهود لزيارة المكاتب المختصة بتلك الخدمات.

طريقة التسجيل في أبشر أفراد الجديد

ويمكن التسجيل في منصة أبشر والحصول على حساب شخصي على منصة أبشر أفراد الجديد من خلال: