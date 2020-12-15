نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار مطعم فطور فارس ورقم المطعم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار مطعم فطور فارس، من المطاعم الشهيرة المختصة بتقديم أفضل وأشهر وألذ وجبات الفطور بالسعودية، في جميع فروع مطعم فطور فارس، إذ أنه يقدم مجموعة من وجبات الإفطار التي تناسب جميع الأشخاص وبأسعار مناسبة مثل الأكلات الشعبية والفول والفلافل وغيرها الكثير من الأكلات الشعبية، وللمطعم أكثر من فرع في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة، ويمكن طلب الطعام للمنزل ليصلك في أي وقت.

مواعيد العمل في فطور فارس

يعمل المطعم من الساعة من الخامسة صباحًا حتى الحادية عشر والنصف مساءً على مدار الأسبوع حتى أيام الإجازة.

فروع مطعم فطور فارس

في جدة

في الإعمار على طريق الملك عبد الله عند أبراج الهلال 1 البرج الثالث الفيحاء.

في المروة على طريقة الأمير ماجد.

في الرياض

في العقيق على طريق الأمير محمد بن سعد في العقيق بلازا.

في الحمراء سكوير على طريق الملك عبد الله في حي الحمراء.

في تركي سكوير على طريق الأمير تركي بن عبد العزيز في أم الحمام الشرقي.

منيو مطعم فطور فارس

ويمكن الإطلاع على قائمة طعام فطور فارس لطلب الطعام:

جزء البيض

بيض مطجن سعره 18 ريال.

شكشوكة سعرها 25 ريال.

أومليت بالجبنة سعره 32 ريال.

شكشوكة تونسية سعرها 34 ريال.

أومليت أوروبي سعره 38 ريال.

جزء الشعبيات

مطبق بسعر 18 ريال.

كبدة سعرها 22 ريال.

معصوب أبويا سعره 26 ريال.

معصوب خاص سعره 32 ريال.

الأجبان الثلاثة سعرها 32 ريال.

كبدة وافي سعرها 38 ريال.

جزء الفول والفلافل

حمص لبناني سعره 16 ريال.

جرة فول سعودي سعرها 19 ريال.

قلابة فول مصري سعره 19 ريال.

فلافل مصري سعرها 22 ريال.

جزء الساندوتشات

ساندوتش حلومي سعره 20 ريال.

ساندوتش كبدة سعره 24 ريال.

ساندوتش تونة سعره 34 ريال.

ساندوتش حلومي وافي سعره 35 ريال.

ساندوتش دجاج متبل سعره 38 ريال.

ساندوتش كبدة وافي سعره 42 ريال.

كلوب ساندوتش سعره 45 ريال.

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