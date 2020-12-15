نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح حساب جاري في البنك الأهلي اون لاين 1442 بخطوات سهلة مع معرفة الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب الأهلي اون لاين حيث يقوم البنك الأهلي التجاري NCB بفتح حساب جارى بأسم العميل ممكن عمل الحساب بالريال السعودي أو أي عمله أجنبيه اخرى، وبدل من أن ترهق نفسك في الذهاب إلى البنك وفر لك البنك الأهلي الآن موقع الاكترونى لفتح حساب اون لاين وانت جالس بالمنزل، يقدم لك موقع ثقفني في هذا الموضوع كيف التقديم وما هي الخطوات الشروط.

فتح حساب الأهلي اون لاين

تعرف على شروط شراء بيت عن طريق البنك الأهلي، لكى تقوم بفتح حساب في البنك الأهلي يجب عليك اتباع هذه الخطوات السهلة البسيطة حتى تتم العملية بنجاح حيث تتطلب هذه العملية بالتأكد من صحة استخدام النوافذ المنبثة، ويجب التأكد من أن المتصفح الذي تفتح فيه النافذة بأنة لا يحظر النوافذ المنبثقة.

الدخول أولا على هذه الصفحة (فتح حساب الأهلي).

ثم كتابة رقم الهوية أو رقم التعريف.

اختيار نوع التقويم إذا كان ميلادي أو هجري

ثم كتابة تاريخ الميلاد ( اليوم و الشهر والسنة)

وأخيرا كتابة رقم الجوال.

اختار واحدة فقط من خانة معلومات الاتفاقيات (إذا كنت مواطن عربي أو لست مواطنا أمريكيا)

ثم ادخل الأرقام التي تظهر أمامك في المستطيل.

ثم الضغط على كلمة استمرار.

وإكمال باقي البينات الخمس الخانات المتبقية.

شروط فتح حساب جارى

من خلال القنوات الإلكترونية تم توفير طريقة سهلة جدا للعملاء الذين يرغبون في فتح حساب جار في البنك الأهلي التجاري ولفتح حساب جارى لعميل جديد يجب توفر الشروط الأتية:

يجب توفير هوية المقدم أو هوية المقيم ويجب أن تكون سارية المفعول وغير منتهية.

والتسجيل في ابشر.

كيفيه التسجيل في موقع ابشر