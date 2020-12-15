نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بنك الجزيرة يصل لـ750 ألف ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيف أحصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بنك الجزيرة يقدم الحل الذي يبحث عنه الكثير من المواطنين في السعودية نظراً لأن هذا النوع من المنتجات يسهل الكثير من الأمور على المواطنين والمقيمين أيضاً في الحصول على القرض دون الحاجة إلى تحويل رواتبهم للبنك، فيما يعد بنك الجزيرة إحدى البنوك الحكومية في المملكة والذي يسعى لتوفير أفضل الخدمات وبرامج عديدة تشمل التمويل الشخصي لكي يكسب ثقة العملاء بالإضافة إلى التأمين التكافلي المجاني الذي يعطي اعفاء من المديونية وفق شروط بوليصة التأمين التابعة لأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، هذا فضلاً عن جميع المنتجات التمويلية تخضع للرقابة الشرعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية. تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بنك الجزيرة من مميزات القرض بدون تحويل الراتب أنه لا يلزم الشخص إلى تقديم أوراق من جهة العمل إلى البنك وتحويل الراتب، مما يترتب عليه الاضطرار إلى البنك للحصول على بقية الراتب بعد خصم القسط الشهري المحدد نظير التمويل القائم، أما عن مزايا التمويل بنك الجزيرة فهي على النحو التالي:- تمويل مجاز رقابياً من الرقابة الشرعية.

تمويل بدون تحويل راتب.

يصل قيمة القرض حتى 750.000 ريال سعودي.

تسهيلات ومرونة في السداد.

الرسوم الإدارية بنسبة 1% من التمويل كحد أقصى 5.000 ريال يضاف إليها 15% قيمة الضريبة المضافة.

معدل النسبة السنوي يبدأ من 7.66% ويشمل الرسوم الإدارية.

تأمين تكافلي مجاني أي يتحمل البنك قيمة سداد المديونية في حالة العجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله. شروط الحصول على تمويل بدون تحويل راتب ولا كفيل بنك الجزيرة لا يقل العمر عن 30 سنة عند تقديم الطلب، ولا يزيد عن 55 عام وقت سداد آخر قسط في القرض.

سجل ائتماني جيد.

هذا النوع من قرض بدون تحويل راتب لموظفي البنوك فقط.

لا تقل فترة الخدمة في العمل عن سنتين.

لا يقل الراتب الشهري عن 10 آلاف ريال سعودي. الأوراق والمستندات المطلوبة/ نسخة طبق الأصل من بطاقة الهوية الوطنية.

نسخة من بطاقة العمل.

خطاب تعريف من جهة العمل يوضح المسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق والراتب.

كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر.

صورة من آخر ثلاث مسيرات رواتب في العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر احصل على تمويل شخصي بدون تحويل راتب ولا كفيل بنك الجزيرة يصل لـ750 ألف ريال سعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.