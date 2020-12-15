نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعديلات نظام الضمان الاجتماعي الجديد والفئات الممنوعة من الصرف والمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية من وضع اللائحة الجديدة لنظام التأمين الاجتماعي والتي تقضي بحركة الصرف والمنع والفئات المستحقة للتضامن الاجتماعي ..الخ، وينص القانون على انه يعاقب كل عائل أو رب اسره قد تم صرف له المعاش ولم ينفقه على أسرته بغرامة تبلغ 5000 ريال سعودي او السجن لمدة لا تزيد عن 3 اشهر ، وكل شخص قد حصل على مال من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق بغرامة لا تزيد عن 10000 ريال سعودي او السجن مدة لا تزيد عن سنة. الفئات التي تستحق دفعات الضمان الاجتماعي : المرأة المتزوجة غير السعودية من سعودي

المرأة الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولديها أبناء سعودين

أبناء الأرملة أو المطلقة السعودية من زوج غير سعودي

الأشخاص الذين لديهم أعاقة أو الأيتام

الأرامل الذين لديهم أيتام والذين لديهم بطاقات تنقل

كل سعودي مقيم اقامة دائمة في السعودية ويقل دخله عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش الحالات التي يقف فيها صرف معاش الضمان الاجتماعي : إذا تم أثبات أن البيانات المقدمة في الإقرار عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة

إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية لمدة تزيد عن 30 يوم

إذا تم أثبات أن المستفيد القابل للتأهيل تحويله إلي فرد منتج وهو لم يلتزم بخطة تأهيله

إذا ثبت أن المستفيد قادر على العمل وهو لا يبحث عن عمل

إذا كان يقيم اقامة دائمة في احد المراكز العلاجية أو انه قام بالتنازل عن معاشه شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي : أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم اقائمة دائمة في السعودية

ألا يقل المحتسب للمستقل او الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش

أن يلتزم باستيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالمعايير الصحية والتعليم والتأهيل والخدمة المجتمعية

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