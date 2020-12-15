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عمر شويل - جدة شروط حصول العاطلين على تمويل من بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية ، حيث يبحث الكثير من المواطنين ممن ليس لديهم فرص عمل عن معلومات متعلقة بقروض (بنك التسليف) وخاص بقرض نفاذ لأنه يعد قرض شخصي للعاطلين والمقدم من قبل البنك لذا يسعى الشباب في الحصول على الخدمات البنكية المتميزة وغير التقليدية في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد والتي جاءت فيه جائحة كورونا حيث يقدم التمويل لفئة غير المخدومين يجهلهم الكثير من المصارف المالية والبنوك التجارية أي من ليس لديهم أي تعامل سابق مادي لتلك الظروف يقدم بنك التسليف لهم يد العون بوثيقة عمل حر بالإضافة الى فتح حساب بنكي للعمل الحر ومن الممكن حصول موظفي القطاع العام والخاص على هذا القرض ويهدف هذا التمويل أيضا مساعدة المواطنين وخاصة فئة الشباب القيام بمشروع يوفر لهم حياة طيبة وكريمة تساعدهم في القيام على امتلاك سيارة أو بناء منزل أو مشروع زواج أو القيام بالصرف على ذويهم.

شروط حصول العاطلين على تمويل

يجب أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم للتمويل عن 18 عام في حالة الحصول على القرض النقدي.

يجب أن لا يقل عمر الشخص عن 21 عام في حالة الحصول على القرض العيني ويتمثل في مسار مركبات النقل الموجة.

ألا يزيد عمر المتقدم للقرض عن 60 عاما في كل من القرضين.

إذا كان المتقدم للقرض يعمل في القطاع العام أو القطاع الخاص يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري له 14000 ريال سعودي.

ألا يكون المتقدم مدينا بقرض قديم لبنك التسليف إذا كان مدينا يقوم بسداد هذا القرض.

يشترط للحصول على القرض العيني حصول المتقدم على وثيقه العمل الحر أو التراخيص الأخري.

القدرة على اجتياز الفحص الائتمان.

ألا تزيد مدة التمويل عن خمس أعوام.

يشترط على المتقدم تقديم كافة الضمانات الى بنك التنمية.

يجب على المتقدم للقرض التامين على المركبة في حالة العمل الحر ممول مركبات النقل موجة.

طريقة التقديم العاطلين على تمويل

تستغرق مدة الحصول على هذا التمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية من 5 الى 7 أيام فقط وتعد مدة قياسية مقارنة بتمويل البنوك الأخري حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من قرض ميسر يساعد في ممارسة الأعمال الحرة في عده مجالات الخدمات التحقيقية أو الحرف اليدوية أو النقل التشاركي أو التجارة الإلكترونية.

أولا قم بتسجيل الدخول الى البوابة الإلكترونية الخاصة ببنك التنمية الاجتماعية.

ابدأ في تسجيل بياناتك بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاص بك.

قم بتسجيل العنوان الوطني الخاص بطالب القرض.

قم بتسجيل رقم الحساب المعرف للشخص المتقدم للقرض( ألا بيان).

قم بتسجيل رقم الهاتف المسجل بمنصة ابشر الإلكترونية.

يجب أحضار شهاده العمل الحر لتقديم بها على القرض.

يجب أحضار مستند رخصة قيادة في حالة التقديم على التمويل مركبات النقل التشاركي.

# للعلم:-

حيث أشارة بنك التنمية الى أن الرسوم الخاصة بهذا التمويل هي 3000 ريال سعودي يتم خصمها من قيمة التمويل عند الاستلام.

مميزات حصول العاطلين على تمويل

الحصول على فرصة تحسين وضع الشمول المالي للأفراد.

رفع مستوى حياة المواطن السعودي.

يعمل على تحسين المعيشة بدخل إضافي من ذوي الدخل المحدود.

الحد من نسبة زيادة البطالة.

التشجيع على ممارسه الأعمال الحرة للمساهمة في تطبيق العمل المرن.

مساعدة العاطلين على العمل بدون رواتب.

يقدم بنك التنمية المنتج التمويلي على قسمين مسارين:-

القسم الأول: نقدي يصل الى 60 ألف ريال سعودي.

القسم الثاني: هو النقل والتوصيل (التشاركي) ويتم تسليم المفترض مركبة للعمل بها.

وها هنا قد وصلنا الى نهاية مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري حيث تعرفنا على كافة الشروط وطريقة التقديم و مميزات هذا التمويل وكل هذا المدرج تحت عنوان شروط حصول العاطلين على تمويل من بنك التنمية بالمملكة العربية السعودية.